«Префы» «Ростелекома» выросли на 3,5% на фоне анонса IPO «дочки» «РТК-ЦОД»

С января по март «Ростелеком» получил выручку в размере 173,8 млрд руб. – на 9% выше, чем за аналогичный период 2023 г., следует из отчета по международным стандартам отчетности (МСФО), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 28% до 12,5 млрд руб. FCF (свободный денежный поток) составил 23,4 млрд руб. – на 56% ниже г/г.