«Префы» «Ростелекома» выросли на 3,5% на фоне анонса IPO «дочки» «РТК-ЦОД»
Привилегированные акции «Ростелекома» подорожали на 3,5% в ходе торгов после раскрытия финансовых результатов за I квартал 2024 г. и объявления о планах по выводу на первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании «РТК-ЦОД». Котировки росли до дневного максимума в 88 руб.
К 14:32 мск стоимость «префов» скорректировалась до 87,45 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 2,88%. Обыкновенные акции в это время торговались по 99,31 руб. – на 0,36% дороже закрытия.
Индекс Мосбиржи в 14:32 мск составил 3483,02 пункта и вырос с закрытия на 0,35%, индекс телекоммуникаций повысился на 1,28% до 2318,52 п. С начала года бенчмарки прибавили 12,39 и 29,78% соответственно. Стоимость «префов» «Ростелекома» увеличилась на 39,47%, «обычек» – на 45,47%.
С января по март «Ростелеком» получил выручку в размере 173,8 млрд руб. – на 9% выше, чем за аналогичный период 2023 г., следует из отчета по международным стандартам отчетности (МСФО), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 28% до 12,5 млрд руб. FCF (свободный денежный поток) составил 23,4 млрд руб. – на 56% ниже г/г.
OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) в I квартале выросла на 4% год к году до 74,4 млрд руб. Отношение чистого долга к OIBDA составило 2х против 1,8х по итогам аналогичного периода прошлого года.
Финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил на конференции для инвесторов, что компания планирует вывести на IPO свою «дочку» «РТК-ЦОД», которая отвечает за работу с облачными технологиями и ЦОД (центрами обработки данных). Его слова привел «Интерфакс».
Анохин уточнил, что конкретные даты IPO «РТК-ЦОД» пока не определены. По его словам, пока «Ростелеком» определяет параметры будущего размещения.
О планах по проведению IPO одной из дочерних компаний «Ростелеком» в феврале заявлял президент корпорации Михаил Осеевский. Он уточнял, что размещение может состояться во второй половине 2024 г.