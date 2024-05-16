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Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров «Русала» рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции «Русала» в ходе торгов на Мосбирже 16 мая подешевели на 3,63% до 42,9 руб.

По состоянию на 18:16 мск их стоимость составила 43,45 руб. (-2,28%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 483,55 пункта (+0,37%).

«Русал» не платил и промежуточные дивиденды в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре за отказ от дивидендов за 9 месяцев было получено 62,95% голосов от общего числа. Тогда совет директоров объяснил это решение тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.», передает «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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