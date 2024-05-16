Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

«Русал» не платил и промежуточные дивиденды в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре за отказ от дивидендов за 9 месяцев было получено 62,95% голосов от общего числа. Тогда совет директоров объяснил это решение тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.», передает «Интерфакс».