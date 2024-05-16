Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров «Русала» рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.
По состоянию на 18:16 мск их стоимость составила 43,45 руб. (-2,28%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 483,55 пункта (+0,37%).
«Русал» не платил и промежуточные дивиденды в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре за отказ от дивидендов за 9 месяцев было получено 62,95% голосов от общего числа. Тогда совет директоров объяснил это решение тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.», передает «Интерфакс».