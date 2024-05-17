Группа «Элемент» объявила о планах провести IPO на «СПБ бирже»

В своем сообщении компания заявила, что в рамках IPO предложит инвесторам исключительно акции дополнительного выпуска, не уточнив их объем и сумму привлечения. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%, отмечает компания. А привлеченные компанией средства будут направлены на финансирование программы развития группы. В частности, расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки, говорится в пресс-релизе.