Группа «Элемент» объявила о планах провести IPO на «СПБ бирже»
Разработчик и производитель электроники группа «Элемент» заявила, что намерена провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на «СПБ бирже».
О планах компании провести IPO сообщали в марте «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников. По их словам, «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.
В своем сообщении компания заявила, что в рамках IPO предложит инвесторам исключительно акции дополнительного выпуска, не уточнив их объем и сумму привлечения. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%, отмечает компания. А привлеченные компанией средства будут направлены на финансирование программы развития группы. В частности, расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки, говорится в пресс-релизе.
Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня «СПБ биржи». Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 г.
Группа «Элемент» по итогам 2023 г. увеличила чистую прибыль на 93% до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. Выручка группы увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. на фоне значительного увеличения спроса на российскую электронную компонентную базу. EBITDA выросла на 68% г/г до 8,7 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г. за счет роста прибыльности группы.
Группа «Элемент» создана в 2019 г. на базе объединения активов АФК «Система» и «Ростеха». В настоящее время в группу входят более 30 компаний. Группа разрабатывает и выпускает более 2200 номенклатурных позиций изделий. Продукция предприятий группы является основой для многих ключевых отраслей экономики: радиоэлектронной промышленности, информационных технологий, связи и телекоммуникаций, городской инфраструктуры и ЖКХ, транспорта, космической отрасли, банковского сектора, государственных услуг. В группе работают более 8700 специалистов.