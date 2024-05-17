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Группа «Элемент» объявила о планах провести IPO на «СПБ бирже»

Ведомости

Разработчик и производитель электроники группа «Элемент» заявила, что намерена провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на «СПБ бирже»

О планах компании провести IPO сообщали в марте «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников. По их словам, «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. 

В своем сообщении компания заявила, что в рамках IPO предложит инвесторам исключительно акции дополнительного выпуска, не уточнив их объем и сумму привлечения. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%, отмечает компания. А привлеченные компанией средства будут направлены на финансирование программы развития группы. В частности, расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки, говорится в пресс-релизе. 

Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня «СПБ биржи». Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 г.

Группа «Элемент» по итогам 2023 г. увеличила чистую прибыль на 93% до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. Выручка группы увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. на фоне значительного увеличения спроса на российскую электронную компонентную базу. EBITDA выросла на 68% г/г до 8,7 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г. за счет роста прибыльности группы.

Группа «Элемент» создана в 2019 г. на базе объединения активов АФК «Система» и «Ростеха». В настоящее время в группу входят более 30 компаний. Группа разрабатывает и выпускает более 2200 номенклатурных позиций изделий. Продукция предприятий группы является основой для многих ключевых отраслей экономики: радиоэлектронной промышленности, информационных технологий, связи и телекоммуникаций, городской инфраструктуры и ЖКХ, транспорта, космической отрасли, банковского сектора, государственных услуг. В группе работают более 8700 специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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