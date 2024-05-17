Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов
Американский индекс акций Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 40 000 пунктов. Дневной максимум в ходе торгов составил 40 051,05 п.
К 14:19 мск Dow Jones скорректировался до 39 869,38 п. С закрытия торгов 16 мая бенчмарк сократился на 0,1%. С начала 2024 г. он увеличился на 5,8%.
Рост индекса связан с сильными отчетами компаний и надеждой инвесторов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, объяснила в комментарии Reuters аналитик Mar Vista Investment Partners Сайла Майерс.
В базу расчета Dow Jones входят 30 американских промышленных компаний. Среди них – Apple, Boeing, Chevron, Intel, Procter & Gamble, Microsoft и Nike.
Ранее экономист Павел Рябов заявил в комментарии «Ведомостям», что на рынке США сейчас «величайший «пузырь» в истории человечества». Капитализация рынка превышает $51 трлн и при располагаемых доходах домохозяйств после вычета налогов в $20,6 трлн для полного поглощения рынка нужно 2,5 года, подсчитал эксперт.