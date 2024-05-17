Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов

Ранее экономист Павел Рябов заявил в комментарии «Ведомостям», что на рынке США сейчас «величайший «пузырь» в истории человечества». Капитализация рынка превышает $51 трлн и при располагаемых доходах домохозяйств после вычета налогов в $20,6 трлн для полного поглощения рынка нужно 2,5 года, подсчитал эксперт.