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Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов

Ведомости

Американский индекс акций Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 40 000 пунктов. Дневной максимум в ходе торгов составил 40 051,05 п.

К 14:19 мск Dow Jones скорректировался до 39 869,38 п. С закрытия торгов 16 мая бенчмарк сократился на 0,1%. С начала 2024 г. он увеличился на 5,8%. 

Рост индекса связан с сильными отчетами компаний и надеждой инвесторов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, объяснила в комментарии Reuters аналитик Mar Vista Investment Partners Сайла Майерс.

В базу расчета Dow Jones входят 30 американских промышленных компаний. Среди них – Apple, Boeing, Chevron, Intel, Procter & Gamble, Microsoft и Nike.

Ранее экономист Павел Рябов заявил в комментарии «Ведомостям», что на рынке США сейчас «величайший «пузырь» в истории человечества». Капитализация рынка превышает $51 трлн и при располагаемых доходах домохозяйств после вычета налогов в $20,6 трлн для полного поглощения рынка нужно 2,5 года, подсчитал эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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