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Минфин подготовил проект приказа о выпуске суверенных евробондов с 2024 года

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Минфин РФ подготовил проект приказа об утверждении условий выпуска суверенных евробондов с 2024 г. Текст документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту приказа, он определяет порядок эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 г., обязательства по которым выражены в иностранной валюте.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что из-за санкций в отношении России эмиссия новых выпусков еврооблигаций «не представляется возможной». Авторы проекта поясняют, что выпуск евробондов допускается только в долларах США и евро, расчеты по которым для РФ затруднены. В связи с этим возникла  необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 г.

«Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций, выпускаемых с 2024 г., содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода», – говорится в пояснительной записке.

15 мая заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявлял, что Минфин и Банк России могут вскоре представить решение по замещению суверенных еврооблигаций. По его словам, ведомство совместно с ЦБ работает над тем, чтобы сделать процесс замещения правильным. Задача Минфина и регулятора – помочь максимальному числу инвесторов, «застрявших» в иностранной инфраструктуре, подчеркнул замминистра. 

В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечается, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.

В декабре директор департамента госдолга и государственных финактивов Министерства финансов РФ Денис Мамонов заявлял, что проект по замещению суверенных евробондов будет реализован в 2024 г. По его словам, эта задача – одна из приоритетных для ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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