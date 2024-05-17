Минфин подготовил проект приказа о выпуске суверенных евробондов с 2024 года

В пояснительной записке к проекту отмечается, что из-за санкций в отношении России эмиссия новых выпусков еврооблигаций «не представляется возможной». Авторы проекта поясняют, что выпуск евробондов допускается только в долларах США и евро, расчеты по которым для РФ затруднены. В связи с этим возникла необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 г.