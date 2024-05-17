Минфин подготовил проект приказа о выпуске суверенных евробондов с 2024 года
Минфин РФ подготовил проект приказа об утверждении условий выпуска суверенных евробондов с 2024 г. Текст документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно проекту приказа, он определяет порядок эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 г., обязательства по которым выражены в иностранной валюте.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что из-за санкций в отношении России эмиссия новых выпусков еврооблигаций «не представляется возможной». Авторы проекта поясняют, что выпуск евробондов допускается только в долларах США и евро, расчеты по которым для РФ затруднены. В связи с этим возникла необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 г.
«Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций, выпускаемых с 2024 г., содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода», – говорится в пояснительной записке.
15 мая заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявлял, что Минфин и Банк России могут вскоре представить решение по замещению суверенных еврооблигаций. По его словам, ведомство совместно с ЦБ работает над тем, чтобы сделать процесс замещения правильным. Задача Минфина и регулятора – помочь максимальному числу инвесторов, «застрявших» в иностранной инфраструктуре, подчеркнул замминистра.
В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечается, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.
В декабре директор департамента госдолга и государственных финактивов Министерства финансов РФ Денис Мамонов заявлял, что проект по замещению суверенных евробондов будет реализован в 2024 г. По его словам, эта задача – одна из приоритетных для ведомства.