Минфин и ЦБ вскоре могут объявить решение по замещению суверенных евробондов

Ведомство и регулятор перед стартом замещения суверенных еврооблигаций пытаются найти правильный баланс, чтобы в замещении в первую очередь участвовали те инвесторы, которые действительно нуждаются в помощи, добавил Чебесков. О конкретных условиях участия в замещении пока говорить рано, добавил он.