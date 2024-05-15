Минфин и ЦБ вскоре могут объявить решение по замещению суверенных евробондов
Минфин и Банк России могут вскоре представить решение по замещению суверенных еврооблигаций. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».
Чебесков отметил, что ведомство совместно с ЦБ сейчас работает над тем, чтобы сделать процесс замещения правильным. Задача Минфина и регулятора – помочь максимальному числу инвесторов, «застрявших» в иностранной инфраструктуре, подчеркнул замминистра.
Ведомство и регулятор перед стартом замещения суверенных еврооблигаций пытаются найти правильный баланс, чтобы в замещении в первую очередь участвовали те инвесторы, которые действительно нуждаются в помощи, добавил Чебесков. О конкретных условиях участия в замещении пока говорить рано, добавил он.
В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюдждетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечается, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.
В декабре директор департамента госдолга и государственных финактивов Министерства финансов РФ Денис Мамонов заявил, что проект по замещению суверенных евробондов будет реализован в 2024 г. По его словам, эта задача – одна из приоритетных для ведомства.