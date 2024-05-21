«СПБ биржа» внесет акции ГК «Элемент в первый котировальный список
«СПБ биржа» включит акции крупнейшего российского производителя микроэлектроники – группы компаний (ГК) «Элемент» – в первый котировальный список с 4 июня. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
О намерении ГК «Элемент» провести первичное публичное предложение акций (IPO) «Ведомости» сообщили 13 марта. По данным собеседников издания, корпорация планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.
В начале мая Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ГК «Элемент» объемом 100,66 млрд бумаг. В проспекте ценных бумаг указано, что в случае IPO компания может привлечь 15 млрд руб. Аналитики оценивают капитализацию компании от 117 до 140 млрд руб.
17 мая «Элемент» официально объявил, что размещение пройдет на «СПБ бирже». Ожидаемая доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит 10%.
21 марта президент «Элемента» Илья Иванцов заявил, что компания будет технически готова к IPO в первой половине 2024 г. По его словам, корпорация рассматривает разные варианты для привлечения финансирования, IPO – один из них.