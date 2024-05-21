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«СПБ биржа» внесет акции ГК «Элемент в первый котировальный список

Ведомости

«СПБ биржа» включит акции крупнейшего российского производителя микроэлектроники – группы компаний (ГК) «Элемент» – в первый котировальный список с 4 июня. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 

О намерении ГК «Элемент» провести первичное публичное предложение акций (IPO) «Ведомости» сообщили 13 марта. По данным собеседников издания, корпорация планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.

В начале мая Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ГК «Элемент» объемом 100,66 млрд бумаг. В проспекте ценных бумаг указано, что в случае IPO компания может привлечь 15 млрд руб. Аналитики оценивают капитализацию компании от 117 до 140 млрд руб.

17 мая «Элемент» официально объявил, что размещение пройдет на «СПБ бирже». Ожидаемая доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит 10%.

21 марта президент «Элемента» Илья Иванцов заявил, что компания будет технически готова к IPO в первой половине 2024 г. По его словам, корпорация рассматривает разные варианты для привлечения финансирования, IPO – один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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