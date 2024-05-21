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Газпром разместит облигации с привязкой к ключевой ставке на 40 млрд рублей

Ведомости

Газпромбанк 28 мая проведет размещение выпуска облигаций «Газпром капитала» с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом в 40 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

«Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке», – отметил он.

Срок облигаций составит четыре года, выплата купона будет ежемесячной. Сообщается, что в книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Размещение ценных бумаг состоится на Мосбирже.

2 апреля Газпромбанк сообщал, что «Газпром капитал» готовит выпуск флоатеров объемом 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. Купон по облигации с плавающим купоном серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона привязана к RUONIA (ставке, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь») плюс 1,3%.

В ноябре «Газпром капитал» выпустил облигации, замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 47 с погашением 24 января 2024 г. Объем выпуска составил 1 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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