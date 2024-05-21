Газпром разместит облигации с привязкой к ключевой ставке на 40 млрд рублей
Газпромбанк 28 мая проведет размещение выпуска облигаций «Газпром капитала» с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом в 40 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
«Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке», – отметил он.
Срок облигаций составит четыре года, выплата купона будет ежемесячной. Сообщается, что в книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Размещение ценных бумаг состоится на Мосбирже.
2 апреля Газпромбанк сообщал, что «Газпром капитал» готовит выпуск флоатеров объемом 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. Купон по облигации с плавающим купоном серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона привязана к RUONIA (ставке, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь») плюс 1,3%.
В ноябре «Газпром капитал» выпустил облигации, замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 47 с погашением 24 января 2024 г. Объем выпуска составил 1 млрд евро.