Газпром разместит облигации с привязкой к ключевой ставке на 40 млрд рублей

2 апреля Газпромбанк сообщал, что «Газпром капитал» готовит выпуск флоатеров объемом 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. Купон по облигации с плавающим купоном серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона привязана к RUONIA (ставке, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь») плюс 1,3%.