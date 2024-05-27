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УК «А класс капитал» начала сбор заявок на паи фонда «Рентал ПРО»

Ведомости

УК «А класс капитал» объявила о начале приема заявок на приобретение инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже по стандартам IPO.

Сбор заявок продлится с 27 мая до 5 июня 2024 г. включительно. Начало торгов паями на Московской бирже ожидается 6 июня. Общее количество выданных паев – 26,1 млн штук. Цена пая в рамках предложения составит 986 руб.

Ожидается, что по результатам сделки продавец останется соинвестором Фонда. Подать заявку на приобретение паев возможно через ведущих российских брокеров в их мобильных приложениях, на сайтах или через персонального менеджера. Покупать паи могут только квалифицированные инвесторы.

В случае завершения сделки продавец и УК принимают на себя обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение 90 дней с даты совершения сделки. Также предусмотрен механизм стабилизации размером до 7% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов паями на Московской бирже. Ликвидность паев на торгах на Московской бирже будет поддерживаться маркетмейкером.

Инвестиционная стратегия фонда «Рентал ПРО» – это вложения в готовые объекты и проекты на этапе строительства. Ключевым аспектом является диверсификация портфеля, который включает дата-центры, универсальные индустриальные здания и мультитемпературные комплексы по всей России. Стратегия позволяет минимизировать риски и получить максимальную прибыль, отмечал председатель экспертного совета УК Евгений Скаридов. В частности, планируется приобретать строящиеся объекты напрямую от девелопера и продавать их при наличии благоприятных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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