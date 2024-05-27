УК «А класс капитал» начала сбор заявок на паи фонда «Рентал ПРО»

В случае завершения сделки продавец и УК принимают на себя обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение 90 дней с даты совершения сделки. Также предусмотрен механизм стабилизации размером до 7% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов паями на Московской бирже. Ликвидность паев на торгах на Московской бирже будет поддерживаться маркетмейкером.