УК «А класс капитал» начала сбор заявок на паи фонда «Рентал ПРО»
УК «А класс капитал» объявила о начале приема заявок на приобретение инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже по стандартам IPO.
Сбор заявок продлится с 27 мая до 5 июня 2024 г. включительно. Начало торгов паями на Московской бирже ожидается 6 июня. Общее количество выданных паев – 26,1 млн штук. Цена пая в рамках предложения составит 986 руб.
Ожидается, что по результатам сделки продавец останется соинвестором Фонда. Подать заявку на приобретение паев возможно через ведущих российских брокеров в их мобильных приложениях, на сайтах или через персонального менеджера. Покупать паи могут только квалифицированные инвесторы.
В случае завершения сделки продавец и УК принимают на себя обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение 90 дней с даты совершения сделки. Также предусмотрен механизм стабилизации размером до 7% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов паями на Московской бирже. Ликвидность паев на торгах на Московской бирже будет поддерживаться маркетмейкером.
Инвестиционная стратегия фонда «Рентал ПРО» – это вложения в готовые объекты и проекты на этапе строительства. Ключевым аспектом является диверсификация портфеля, который включает дата-центры, универсальные индустриальные здания и мультитемпературные комплексы по всей России. Стратегия позволяет минимизировать риски и получить максимальную прибыль, отмечал председатель экспертного совета УК Евгений Скаридов. В частности, планируется приобретать строящиеся объекты напрямую от девелопера и продавать их при наличии благоприятных условий.