Совет директоров группы «Астра» рекомендовал дивиденды по итогам I квартала

Стоимость акций «Астры» на закрытии основной сессии торгов 24 мая составила 616 руб., за торговый день она сократилась на 0,73%. Индекс Мосбиржи на закрытии находился на уровне 3396,5 пункта – на 1,34% ниже предыдущего закрытия. IT-индекс сократился на 2,45% до 4127,97 п. С начала года бенчмарки выросли на 9,6 и 52,1% соответственно, котировки компании – на 23,16%.