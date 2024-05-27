Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Совет директоров группы «Астра» рекомендовал дивиденды по итогам I квартала

Ведомости

Совет директоров разработчика инфраструктурного программного обеспечения – группы «Астра» – рекомендовал акционерам компании утвердить дивиденды за I квартал 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «Астры» на закрытии основной сессии торгов 24 мая составила 616 руб., за торговый день она сократилась на 0,73%. Индекс Мосбиржи на закрытии находился на уровне 3396,5 пункта – на 1,34% ниже предыдущего закрытия. IT-индекс сократился на 2,45% до 4127,97 п. С начала года бенчмарки выросли на 9,6 и 52,1% соответственно, котировки компании – на 23,16%.

В случае утверждения рекомендации менеджмента на выплату дивидендов разработчик направит 1,7 млрд руб. Из расчета на акцию выплата может составить 7,89 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность равняется 1,28%. 

База для расчета дивидендов – скорректированная чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Из ранее опубликованного отчета следует, что показатель составил увеличился на 26% г/г до 3,31 млрд руб.

Датой отсечки планируется определить 9 июля. Вопрос о дивидендах вынесут на обсуждение на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). ГОСА назначено на 28 июня, оно пройдет в форме заочного голосования, уточняется в сообщении компании.

В апреле группа «Астра» провела вторичное публичное предложение акций (SPO). По итогам размещения компания 11,7 млрд руб. Книга была переподписана почти три раза, от инвесторов поступило более 60 000 заявок. Размещение прошло по цене 555 руб. за акцию. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) увеличилась с 5 до 15%. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных