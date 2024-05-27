Совет директоров группы «Астра» рекомендовал дивиденды по итогам I квартала
Совет директоров разработчика инфраструктурного программного обеспечения – группы «Астра» – рекомендовал акционерам компании утвердить дивиденды за I квартал 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Астры» на закрытии основной сессии торгов 24 мая составила 616 руб., за торговый день она сократилась на 0,73%. Индекс Мосбиржи на закрытии находился на уровне 3396,5 пункта – на 1,34% ниже предыдущего закрытия. IT-индекс сократился на 2,45% до 4127,97 п. С начала года бенчмарки выросли на 9,6 и 52,1% соответственно, котировки компании – на 23,16%.
В случае утверждения рекомендации менеджмента на выплату дивидендов разработчик направит 1,7 млрд руб. Из расчета на акцию выплата может составить 7,89 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность равняется 1,28%.
База для расчета дивидендов – скорректированная чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Из ранее опубликованного отчета следует, что показатель составил увеличился на 26% г/г до 3,31 млрд руб.
Датой отсечки планируется определить 9 июля. Вопрос о дивидендах вынесут на обсуждение на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). ГОСА назначено на 28 июня, оно пройдет в форме заочного голосования, уточняется в сообщении компании.
В апреле группа «Астра» провела вторичное публичное предложение акций (SPO). По итогам размещения компания 11,7 млрд руб. Книга была переподписана почти три раза, от инвесторов поступило более 60 000 заявок. Размещение прошло по цене 555 руб. за акцию. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) увеличилась с 5 до 15%.