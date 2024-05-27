Индекс RGBI снизился до отметок марта 2022 года
Индекс государственных долговых бумаг RGBI за неделю с 20 мая снизился на 2,35% до отметки 108,89 пункта, следует из данных на сайте Московской биржи.
Ниже этого значения индекс последний раз опускался в марте 2022 г. Тогда его минимальное значение составило 98,21 пункта.
Индекс включает 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ). С начала 2024 г. он снизился на 10%.
В апреле начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко не исключил возможности дальнейшего движения индекса к новым минимальным отметкам 2022 г. Изменить ситуацию на рынке могли бы данные, в которых рынок увидит заметное сокращение проинфляционных рисков, однако пока такого не наблюдается, отмечал Кравченко.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями», связывали снижение стоимости гособлигаций с переоценкой перспектив и скорости ослабления денежно-кредитной политики Банка России. Несколько факторов сдвигают потенциальное снижение ключевой ставки на более поздний период, поясняли эксперты.