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Индекс RGBI снизился до отметок марта 2022 года

Ведомости

Индекс государственных долговых бумаг RGBI за неделю с 20 мая снизился на 2,35% до отметки 108,89 пункта, следует из данных на сайте Московской биржи.

Ниже этого значения индекс последний раз опускался в марте 2022 г. Тогда его минимальное значение составило 98,21 пункта.

Индекс включает 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ). С начала 2024 г. он снизился на 10%.

В апреле начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко не исключил возможности дальнейшего движения индекса к новым минимальным отметкам 2022 г. Изменить ситуацию на рынке могли бы данные, в которых рынок увидит заметное сокращение проинфляционных рисков, однако пока такого не наблюдается, отмечал Кравченко.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», связывали снижение стоимости гособлигаций с переоценкой перспектив и скорости ослабления денежно-кредитной политики Банка России. Несколько факторов сдвигают потенциальное снижение ключевой ставки на более поздний период, поясняли эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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