Индекс RGBI снизился до отметок марта 2022 года

В апреле начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко не исключил возможности дальнейшего движения индекса к новым минимальным отметкам 2022 г. Изменить ситуацию на рынке могли бы данные, в которых рынок увидит заметное сокращение проинфляционных рисков, однако пока такого не наблюдается, отмечал Кравченко.