ВТБ перенес завершение замещения «вечных» евробондов на 5 июня

Ранее ВТБ объявил о планах по замещению трех выпусков еврооблигаций. В середине мая банк разместил локальные бонды на 188,9 млн швейцарских франков взамен субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2024 г. Также ВТБ закончил замещение выпуска долларовых евробондов с погашением в 2035 г. на сумму $610 000.