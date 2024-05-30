ВТБ перенес завершение замещения «вечных» евробондов на 5 июня
ВТБ перенес завершение процесса замещения «вечных» субординированных евробондов с 31 мая на 5 июня. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Объем выпуска замещающих облигаций банка составляет $2,25 млрд. Изначально процесс замещения должен был закончиться 17 мая, затем банк продлил срок до 31 мая.
Выплаты купонов по «вечным» евробондам ВТБ приостановлены с декабря 2022 г. Перед началом замещения выпуска банк отмечал, что участники замещения смогут получать купоны по выпуску ЗО-Т1 с 6 июня 2024 г.
Ранее ВТБ объявил о планах по замещению трех выпусков еврооблигаций. В середине мая банк разместил локальные бонды на 188,9 млн швейцарских франков взамен субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2024 г. Также ВТБ закончил замещение выпуска долларовых евробондов с погашением в 2035 г. на сумму $610 000.