Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Рынок акций Франции стал наименее популярным в Европе из-за внеочередных выборов

Ведомости

Французские акции стали наименее популярными в Европе из-за последствий решения президента страны Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса Bank of America.

«Франция превратилась в самый нелюбимый инвесторами европейский рынок акций», – отмечают аналитики Bank of America.

Управляющие фонды Европы прогнозируют, что в ближайший год инвесторы с большой вероятностью «не будут уделять должного внимания» французским акциям по сравнению с акциями компаний из других стран региона. Bloomberg отмечает, что инвесторы сосредоточатся на акциях европейских оборонных компаний.

Аналитики финансового конгломерата Barclays, в свою очередь, заявили, что ценовая динамика всех европейских акций будет оставаться «неустойчивой» до второго тура голосования во Франции. Они также заявили, что инвесторов беспокоит возможность политической нестабильности, которая «сделает Францию неуправляемой».

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.

По данным Politico, рейтинг партии Ле Пен составляет 28%, коалиции Макрона «Вместе!» – 19%. Показатель республиканцев достигает 11%. Уровень поддержки лично Макрона на 31 мая составил 34%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных