Рынок акций Франции стал наименее популярным в Европе из-за внеочередных выборов

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.