Рынок акций Франции стал наименее популярным в Европе из-за внеочередных выборов
Французские акции стали наименее популярными в Европе из-за последствий решения президента страны Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса Bank of America.
«Франция превратилась в самый нелюбимый инвесторами европейский рынок акций», – отмечают аналитики Bank of America.
Управляющие фонды Европы прогнозируют, что в ближайший год инвесторы с большой вероятностью «не будут уделять должного внимания» французским акциям по сравнению с акциями компаний из других стран региона. Bloomberg отмечает, что инвесторы сосредоточатся на акциях европейских оборонных компаний.
Аналитики финансового конгломерата Barclays, в свою очередь, заявили, что ценовая динамика всех европейских акций будет оставаться «неустойчивой» до второго тура голосования во Франции. Они также заявили, что инвесторов беспокоит возможность политической нестабильности, которая «сделает Францию неуправляемой».
9 июня президент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
По данным Politico, рейтинг партии Ле Пен составляет 28%, коалиции Макрона «Вместе!» – 19%. Показатель республиканцев достигает 11%. Уровень поддержки лично Макрона на 31 мая составил 34%.