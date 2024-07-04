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Минфин готовит федеральный проект для повышения капитализации фондового рынка

Ведомости

Минфин работает над созданием комплекса мер для повышения капитализации фондового рынка, который войдет в новый федеральный проект по развитию российского финансового рынка. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Чебесков напомнил, что президент поручил к 2030 г. повысить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Сейчас показатель составляет 58 трлн руб., в будущем с учетом роста ВВП при достижении цели капитализация фондового рынка может вырасти в 3,3 раза до 193 трлн руб., прогнозирует замглавы Минфина.

Для достижения этой амбициозной цели ведомство разработает отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка, и в нем будут прописаны инициативы, направленные на достижение такого показателя, добавил Чебесков. Он уточнил, что новый проект станет частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Конкретные мероприятия по повышению капитализации фондового рынка Чебесков пока не назвал. Но он назвал ключевые блоки проекта. Это повышение количества первичных и вторичных размещений акций на рынке (IPO и SPO), а также увеличение списка компаний с госучастием, чьи акции тоже будут торговаться на бирже. Еще в рамках проекта будут действовать меры поддержки эмитентов и инвесторов, подчеркнул замминистра.

Говоря о продаже акций компаний с госучастием, не имелось в виду, что в России может начаться массовая приватизация, уточнил Чебесков. Но ряд госкорпораций готовы к IPO и могут появиться на бирже, подтвердил замминистра. Он не уточнил их названия и сферы деятельности.

Президент поручил повысить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля. Также в ходе послания Владимир Путин отметил, что поручил профильным ведомствам подготовить особый механизм проведения IPO, который позволит высокотехнологичным компаниям компенсировать часть затрат при выходе на биржу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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