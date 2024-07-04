Минфин готовит федеральный проект для повышения капитализации фондового рынка

Конкретные мероприятия по повышению капитализации фондового рынка Чебесков пока не назвал. Но он назвал ключевые блоки проекта. Это повышение количества первичных и вторичных размещений акций на рынке (IPO и SPO), а также увеличение списка компаний с госучастием, чьи акции тоже будут торговаться на бирже. Еще в рамках проекта будут действовать меры поддержки эмитентов и инвесторов, подчеркнул замминистра.