Минфин готовит федеральный проект для повышения капитализации фондового рынка
Минфин работает над созданием комплекса мер для повышения капитализации фондового рынка, который войдет в новый федеральный проект по развитию российского финансового рынка. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
Чебесков напомнил, что президент поручил к 2030 г. повысить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Сейчас показатель составляет 58 трлн руб., в будущем с учетом роста ВВП при достижении цели капитализация фондового рынка может вырасти в 3,3 раза до 193 трлн руб., прогнозирует замглавы Минфина.
Для достижения этой амбициозной цели ведомство разработает отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка, и в нем будут прописаны инициативы, направленные на достижение такого показателя, добавил Чебесков. Он уточнил, что новый проект станет частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Конкретные мероприятия по повышению капитализации фондового рынка Чебесков пока не назвал. Но он назвал ключевые блоки проекта. Это повышение количества первичных и вторичных размещений акций на рынке (IPO и SPO), а также увеличение списка компаний с госучастием, чьи акции тоже будут торговаться на бирже. Еще в рамках проекта будут действовать меры поддержки эмитентов и инвесторов, подчеркнул замминистра.
Говоря о продаже акций компаний с госучастием, не имелось в виду, что в России может начаться массовая приватизация, уточнил Чебесков. Но ряд госкорпораций готовы к IPO и могут появиться на бирже, подтвердил замминистра. Он не уточнил их названия и сферы деятельности.
Президент поручил повысить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля. Также в ходе послания Владимир Путин отметил, что поручил профильным ведомствам подготовить особый механизм проведения IPO, который позволит высокотехнологичным компаниям компенсировать часть затрат при выходе на биржу.