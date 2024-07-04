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Котировки ВТБ выросли на 3,41% на фоне возможного «дивидендного сюрприза»

Ведомости

Акции ВТБ подорожали на 3,41% на фоне заявления финансового директора банка Дмитрия Пьянова о «дивидендном сюрпризе». Максимально за день стоимость бумаг поднималась до 0,02095 руб.

К 13:31 мск котировки ВТБ скорректировались до 0,020695 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они выросли на 2,15%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,95% до 3172,8 пункта, финансовый индекс – на 0,75% до 10 706 п. С начала года акции банка подешевели на 9,13%, бенчмарки прибавили 2,38 и 7,55% соответственно.

4 июля Пьянов заявил Reuters, что ВТБ работает над «дивидендным сюрпризом» для инвесторов. Он также сказал агентству, что банк не планирует проводить делистинг акций.

«Для чего производить обратный сплит, если бы потом мы вели речь о делистинге? Нет, мы не собираемся уходить (с биржи – “Ведомости”). Сбежать – это не про нас. Мы считаем, что у нас огромный потенциал роста рыночной капитализации», – сказал Пьянов.

3 июля глава ВТБ Андрей Костин в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге сказал, что многие компании с устоявшимся бизнесом стали все чаще думать о делистинге своих акций. Это связано с падением капитализации, вызванным снижением спроса на их бумаги со стороны западных инвесторов, пояснил банкир. По данным Reuters, некоторые инвесторы восприняли его слова как намек на планируемый уход ВТБ с биржи.

20 февраля ВТБ сообщил о планах по проведению обратного сплита акций с коэффициентом 5000 к 1. Если акционеры одобрят предложение о сплите, то он может пройти уже в июле, подчеркивал банк. Об одобрении акционерами планов по сплиту акций кредитная организация сообщила 10 июня. Для проведения сплита Мосбиржа приостановит торги акциями банка с 9 по 15 июля.

ВТБ не платил дивиденды в течение трех лет. Последняя выплата была объявлена банком по итогам 2020 г. и составила 18,15 млрд руб. или 0,0014 руб. на акцию. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 2,96%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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