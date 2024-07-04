Котировки ВТБ выросли на 3,41% на фоне возможного «дивидендного сюрприза»
Акции ВТБ подорожали на 3,41% на фоне заявления финансового директора банка Дмитрия Пьянова о «дивидендном сюрпризе». Максимально за день стоимость бумаг поднималась до 0,02095 руб.
К 13:31 мск котировки ВТБ скорректировались до 0,020695 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они выросли на 2,15%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,95% до 3172,8 пункта, финансовый индекс – на 0,75% до 10 706 п. С начала года акции банка подешевели на 9,13%, бенчмарки прибавили 2,38 и 7,55% соответственно.
«Для чего производить обратный сплит, если бы потом мы вели речь о делистинге? Нет, мы не собираемся уходить (с биржи – “Ведомости”). Сбежать – это не про нас. Мы считаем, что у нас огромный потенциал роста рыночной капитализации», – сказал Пьянов.
3 июля глава ВТБ Андрей Костин в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге сказал, что многие компании с устоявшимся бизнесом стали все чаще думать о делистинге своих акций. Это связано с падением капитализации, вызванным снижением спроса на их бумаги со стороны западных инвесторов, пояснил банкир. По данным Reuters, некоторые инвесторы восприняли его слова как намек на планируемый уход ВТБ с биржи.
20 февраля ВТБ сообщил о планах по проведению обратного сплита акций с коэффициентом 5000 к 1. Если акционеры одобрят предложение о сплите, то он может пройти уже в июле, подчеркивал банк. Об одобрении акционерами планов по сплиту акций кредитная организация сообщила 10 июня. Для проведения сплита Мосбиржа приостановит торги акциями банка с 9 по 15 июля.
ВТБ не платил дивиденды в течение трех лет. Последняя выплата была объявлена банком по итогам 2020 г. и составила 18,15 млрд руб. или 0,0014 руб. на акцию. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 2,96%.