Котировки ВТБ выросли на 3,41% на фоне возможного «дивидендного сюрприза»

«Для чего производить обратный сплит, если бы потом мы вели речь о делистинге? Нет, мы не собираемся уходить (с биржи – “Ведомости”). Сбежать – это не про нас. Мы считаем, что у нас огромный потенциал роста рыночной капитализации», – сказал Пьянов.