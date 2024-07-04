Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акционеры «Росгосстраха» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры страховой компании «Росгосстрах» утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Акции «Росгосстраха» в 15:47 мск торговались по 0,2662 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 0,37%. Индекс Мосбиржи с закрытия упал на 1,09% и составил 3168 пункта, финансовый индекс – на 0,61% до 10 786,73 п. С начала года бумаги компании подешевели на 1,55%, бенчмарки выросли на 2,23% и 7,71% соответственно

Рекомендация совета директоров «Росгосстраха» не платить дивиденды по итогам 2023 г. была раскрыта 25 июня.

14 марта страховая компания раскрыла результаты по итогам 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль «Росгосстраха» в прошлом году сократилась на 6,5% и составила 4,6 млрд руб. Результат от страховой деятельности уменьшился на 34,7% до 7,2 млрд руб. Заработанные страховые премии сократились на 11,6% до 77,3 млрд руб., убытки – на 21,5% до 31,1 млрд руб.

11 марта акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 0,00410062 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки была установлена на 18 марта. С учетом стоимости акций на эту дату дивидендная доходность составила 1,26%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных