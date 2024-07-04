Акционеры «Росгосстраха» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционеры страховой компании «Росгосстрах» утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции «Росгосстраха» в 15:47 мск торговались по 0,2662 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 0,37%. Индекс Мосбиржи с закрытия упал на 1,09% и составил 3168 пункта, финансовый индекс – на 0,61% до 10 786,73 п. С начала года бумаги компании подешевели на 1,55%, бенчмарки выросли на 2,23% и 7,71% соответственно
Рекомендация совета директоров «Росгосстраха» не платить дивиденды по итогам 2023 г. была раскрыта 25 июня.
14 марта страховая компания раскрыла результаты по итогам 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль «Росгосстраха» в прошлом году сократилась на 6,5% и составила 4,6 млрд руб. Результат от страховой деятельности уменьшился на 34,7% до 7,2 млрд руб. Заработанные страховые премии сократились на 11,6% до 77,3 млрд руб., убытки – на 21,5% до 31,1 млрд руб.
11 марта акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 0,00410062 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки была установлена на 18 марта. С учетом стоимости акций на эту дату дивидендная доходность составила 1,26%.