Акционеры «Росгосстраха» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акции «Росгосстраха» в 15:47 мск торговались по 0,2662 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 0,37%. Индекс Мосбиржи с закрытия упал на 1,09% и составил 3168 пункта, финансовый индекс – на 0,61% до 10 786,73 п. С начала года бумаги компании подешевели на 1,55%, бенчмарки выросли на 2,23% и 7,71% соответственно