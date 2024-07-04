Мосбиржа не обращалась в ЦБ за помощью в проведении расчетов после санкций
Московской бирже не потребовалась помощь Банка России или других кредитных организаций для проведения расчетов с инвесторами после остановки торгов американским и гонконгским долларом, а также евро из-за санкций США. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Акции Мосбиржи в 16:51 мск торговались по 237,19 руб. – на 0,08% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 2,17% до 3133,45%, финансовый индекс – на 1,48% до 10 626,84 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 25,41%, бенчмарки – на 1,11 и 6,76% соответственно.
«Те механизмы, те инструменты,которые использовала Московская биржа и НКЦ, они позволили, даже не затрагивая средств клиентов, клиринговых участников, распределить все средства, по факту, все бремя замороженных средств на этих клиринговых участников», – сказал Чистюхин (цитата по Reuters).
Из-за санкций США часть валюты Мосбиржи и НКЦ попала под блокировку на счетах в иностранных банках, отметил Чистюхин. Объем заблокированной за рубежом валюты он не назвал, но уточнил, что ЦБ известна эта цифра.
Мосбиржа попала под санкции США 12 июня. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро торговая площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.