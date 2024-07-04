Мосбиржа не обращалась в ЦБ за помощью в проведении расчетов после санкций

Акции Мосбиржи в 16:51 мск торговались по 237,19 руб. – на 0,08% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 2,17% до 3133,45%, финансовый индекс – на 1,48% до 10 626,84 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 25,41%, бенчмарки – на 1,11 и 6,76% соответственно.