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Мосбиржа не обращалась в ЦБ за помощью в проведении расчетов после санкций

Ведомости

Московской бирже не потребовалась помощь Банка России или других кредитных организаций для проведения расчетов с инвесторами после остановки торгов американским и гонконгским долларом, а также евро из-за санкций США. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. 

Акции Мосбиржи в 16:51 мск торговались по 237,19 руб. – на 0,08% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 2,17% до 3133,45%, финансовый индекс – на 1,48% до 10 626,84 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 25,41%, бенчмарки – на 1,11 и 6,76% соответственно.

«Те механизмы, те инструменты,которые использовала Московская биржа и НКЦ, они позволили, даже не затрагивая средств клиентов, клиринговых участников, распределить все средства, по факту, все бремя замороженных средств на этих клиринговых участников», – сказал Чистюхин (цитата по Reuters).

Из-за санкций США часть валюты Мосбиржи и НКЦ попала под блокировку на счетах в иностранных банках, отметил Чистюхин. Объем заблокированной за рубежом валюты он не назвал, но уточнил, что ЦБ известна эта цифра.

Мосбиржа попала под санкции США 12 июня. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро торговая площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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