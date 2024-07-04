В ГД одобрили законопроект о расширении инвестиционных возможностей для ЗПИФов

Если инициативу примут в третьем, окончательном чтении, в правилах доверительного управления ЗПИФов для квалифицированных инвесторов появится возможность предусматривать выдачу паев нескольких классов с разной комбинацией прав пайщиков, отмечается в сообщении Банка России. Например, можно будет предусматривать большее количество голосов на общем собрании владельцев паев, но при этом меньший размер или отсутствие выплачиваемого текущего дохода, что подойдет для якорных инвесторов. Паи без права голоса, в свою очередь, могут предполагать дополнительные права на получение регулярного дохода и возможность их досрочного погашения при несогласии с решениями общего собрания.