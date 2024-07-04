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В ГД одобрили законопроект о расширении инвестиционных возможностей для ЗПИФов

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, повышающий гибкость управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). Это следует из карточки проекта в думской базе.

Если инициативу примут в третьем, окончательном чтении, в правилах доверительного управления ЗПИФов для квалифицированных инвесторов появится возможность предусматривать выдачу паев нескольких классов с разной комбинацией прав пайщиков, отмечается в сообщении Банка России. Например, можно будет предусматривать большее количество голосов на общем собрании владельцев паев, но при этом меньший размер или отсутствие выплачиваемого текущего дохода, что подойдет для якорных инвесторов. Паи без права голоса, в свою очередь, могут предполагать дополнительные права на получение регулярного дохода и возможность их досрочного погашения  при несогласии с решениями общего собрания.

Кроме того, законопроект продлевает максимальный срок жизни ЗПИФов для квалифицированных инвесторов с 15 до 49 лет, говорится в пресс-релизе ЦБ. Такие фонды часто реализуют масштабные долгосрочные инвестиционные проекты, и поправки дают возможность уравнять сроки проекта и период существования ЗПИФа.

Проект также предполагает возникновение права переквалифицировать фонд. В результате якорные квалифицированные инвесторы смогут выйти из проекта после завершения его рисковой стадии, при этом в фонд смогут зайти «неквалы», которые будут получать регулярный доход от сдачи в аренду построенного объекта.

Документ внесли в Госдуму 20 февраля. Депутаты должны представить поправки ко второму чтению до 10 июля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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