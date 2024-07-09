Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы
Американские индексы акций S&P 500 и Nasdaq Composite побили исторические рекорды по итогам торгов 8 июля. На закрытии торгов оба бенчмарка обновляют собственные максимумы пять торговых дней подряд.
Индекс крупнейших по капитализации компаний S&P 500 на закрытии торгов достиг отметки в 5572,82 пункта. С закрытия торгов предыдущей сессии он увеличился на 0,1%. С начала года бенчмарк прибавил 5,66%.
Технологический индекс Nasdaq Composite на закрытии торгов превысил 18400 п. и достиг 18403,75 п. За торговый день он увеличился на 0,27%, с начала года – на 49,58%.
21 июня индекс S&P 500 впервые в истории в ходе торгов превысил 5500 п. Reuters писал, что многие аналитики на американском фондовом рынке ожидали роста индекса до этой отметки только к концу 2024 г.