Selectel сменил юридический статус с ООО на АО
Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel получил статус акционерного общества (АО). Об этом сообщили в компании. В июне генеральный директор Selectel Олег Любимов подтвердил «Ведомостям», что компания рассматривает IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный сценарий развития.
Процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в АО завершился 8 июля – в этот день в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации. Компания изменила юридический статус для совершенствования корпоративного управления и повышения прозрачности своей деятельности, уточняется в сообщении Selectel.
21 июня «Ведомости» писали, что возможность проведения IPO рассматривается в Selectel в том числе для получения справедливой оценки стоимости бизнеса. Любимов уточнил, что компания также рассматривает возможность введения опционной программы для сотрудников.
Среди рисков при возможном размещении опрошенные «Ведомостями» аналитики выделили ограниченность российского рынка облачных технологий (аналитики iKS-Consulting предполагают, что к 2027 г. рынок вырастет почти в 3 раза до 360,2 млрд руб.), а также опасения по поводу роста процентных ставок. Драйвером для компании могут быть продолжение цифровой трансформации и рост спроса на облачные решения в b2b- и b2c-сегментах в облачной отрасли.