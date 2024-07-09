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Selectel сменил юридический статус с ООО на АО

Ведомости

Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel получил статус акционерного общества (АО). Об этом сообщили в компании. В июне генеральный директор Selectel Олег Любимов подтвердил «Ведомостям», что компания рассматривает IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный сценарий развития.

Процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в АО завершился 8 июля – в этот день в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации. Компания изменила юридический статус для совершенствования корпоративного управления и повышения прозрачности своей деятельности, уточняется в сообщении Selectel. 

21 июня «Ведомости» писали, что возможность проведения IPO рассматривается в Selectel в том числе для получения справедливой оценки стоимости бизнеса. Любимов уточнил, что компания также рассматривает возможность введения опционной программы для сотрудников. 

Среди рисков при возможном размещении опрошенные «Ведомостями» аналитики выделили ограниченность российского рынка облачных технологий (аналитики iKS-Consulting предполагают, что к 2027 г. рынок вырастет почти в 3 раза до 360,2 млрд руб.), а также опасения по поводу роста процентных ставок. Драйвером для компании могут быть продолжение цифровой трансформации и рост спроса на облачные решения в b2b- и b2c-сегментах в облачной отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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