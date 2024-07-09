Selectel сменил юридический статус с ООО на АО

Среди рисков при возможном размещении опрошенные «Ведомостями» аналитики выделили ограниченность российского рынка облачных технологий (аналитики iKS-Consulting предполагают, что к 2027 г. рынок вырастет почти в 3 раза до 360,2 млрд руб.), а также опасения по поводу роста процентных ставок. Драйвером для компании могут быть продолжение цифровой трансформации и рост спроса на облачные решения в b2b- и b2c-сегментах в облачной отрасли.