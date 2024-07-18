Котировки «Транснефти» упали на 12,7% из-за дивидендной отсечки

К 11:34 мск рыночная цена «префов» «Транснефти» скорректировалась до 1287,5 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 10,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,6% до 2930,7 пункта, нефтегазовый индекс – на 2% до 7768,8 п. С начала года котировки компании упали на 11,2%, бенчмарки – на 5,4 и 12,2% соответственно.