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Котировки «Транснефти» упали на 12,7% из-за дивидендной отсечки

Ведомости

Котировки привилегированных акций «Транснефти» обвалились на 12,7% на фоне дивидендной отсечки. Максимально стоимость бумаг в ходе торгов падала до 1251 руб.

К 11:34 мск рыночная цена «префов» «Транснефти» скорректировалась до 1287,5 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 10,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,6% до 2930,7 пункта, нефтегазовый индекс – на 2% до 7768,8 п. С начала года котировки компании упали на 11,2%, бенчмарки – на 5,4 и 12,2% соответственно.

Акционеры «Транснефти» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. 28 июня, решение о выплате компания раскрыла 8 июля. Инвесторам выплатят по 177,2 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 12,4%.

12 июля аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции» исключили из топ-10 фаворитов российского фондового рынка «префы» «Транснефти». Они приняли такое решение из-за относительно слабой динамики, несмотря на утвержденные дивиденды. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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