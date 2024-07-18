Аналитики «Сберинвестиций» назвали лучшие идеи на фоне коррекции рынка акций

Хорошими вариантами для среднесрочного инвестирования эксперты назвали акции «Юнайтед медикал груп» и расписки Globaltrans. По мнению аналитиков «Сберинвестиций», по итогам 2024 г. медицинская компания может заплатить большие дивиденды – 130 руб. на акцию. Дивдоходность в таком случае составит 21%. В связи с этим ожидается резкий рост стоимости акций эмитента до 1150 руб. (91,4%). 18 июля к 17:00 мск они прибавляли 0,1% к закрытию, до 600,7 руб., а с начала торгов акциями после конвертации расписок они подешевели на 30%