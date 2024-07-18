Аналитики «Сберинвестиций» назвали лучшие идеи на фоне коррекции рынка акций
К краткосрочным идеям эксперты отнесли бумаги банка «Санкт-Петербург» и Мосбиржи. По акциям кредитной организации «СберИнвестиции» ожидают роста до 445 руб. в течение года (+26,2%) – из-за высоких ставок у банка может вырасти чистая маржа и прибыль. 18 июля к 17:00 мск акции банка «Санкт-Петербург» росли на 1,3% к предыдущему закрытию, а с начала года прибавили 63,6%.
Акции Мосбиржи интересны из-за высокой ключевой ставки, которая позволяет компании зарабатывать на инвестиционном портфеле, отмечают аналитики. Таргет по цене бумаг на 12 месяцев составляет 270 руб. (+18,4%). 18 июля к 17:00 мск они росли на 0,3% к закрытию, до 227,98 руб., а подорожание с начала года составило 20,5%.
Хорошими вариантами для среднесрочного инвестирования эксперты назвали акции «Юнайтед медикал груп» и расписки Globaltrans. По мнению аналитиков «Сберинвестиций», по итогам 2024 г. медицинская компания может заплатить большие дивиденды – 130 руб. на акцию. Дивдоходность в таком случае составит 21%. В связи с этим ожидается резкий рост стоимости акций эмитента до 1150 руб. (91,4%). 18 июля к 17:00 мск они прибавляли 0,1% к закрытию, до 600,7 руб., а с начала торгов акциями после конвертации расписок они подешевели на 30%
Расписки Globaltrans на горизонте года могут вырасти до 795 руб. (+37,8%), считают аналитики. Железнодорожный оператор также может вернуться к дивидендам по итогам текущего года с дивдоходностью 30%, ожидают они. Бумаги компании к 17:00 мск 18 июля подорожали на 3,9% к закрытию, до 577,05 руб., а с начала года упали на 9,5%.
Долгосрочно эксперты советуют вкладываться в акции «Лукойла» и «Транснефти». Основным драйвером их роста должны также стать дивидендные выплаты. У «Лукойла» они могут составить от 900 руб. на акцию с дивдоходностью 13%. У «Транснефти» отношение суммы дивидендов к цене акции составит от 12%. Компания может начать распределять более 50% прибыли, ожидают эксперты.
Таргет «Сберинвестиций» по «Лукойлу» – 9750 руб. (+42,3%). 18 июля к 17:00 мск к закрытию они росли на 0,6%, до 227,98 руб., а подорожание с начала года составило 1,2%. По «Транснефти» аналитики ожидают роста акций до 2150 руб. (+63,8%). 18 июля к 17:00 мск бумаги падали на 8,4% к закрытию на фоне дивидендной отсечки до 1312,5 руб. С момента сплита они подешевели на 20,5%.