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Менеджмент ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. Размер выплаты может составить 2,494 руб. на акцию, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций ММК в 11:34 мск составила 53,355 руб. – на 0,27% ниже уровня закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,88% до 3024,87 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,01% до 7360,33 п. С начала года котировки компании выросли на 2,31%, бенчмарки за это время потеряли 2,4 и 5,29% соответственно.

С учетом текущей рыночной цены дивидендная доходность акций ММК может составить 4,67%. Датой отсечки совет директоров компании предложил определить 17 октября 2024 г. Акционеры рассмотрят вопрос выплаты дивидендов на внеочередном собрании, которое пройдет 27 сентября.

18 июля ММК раскрыл операционные результаты за первое полугодие 2024 г. Выплавка стали за период сократилась на 2,6% в годовом выражении до 6,35 млн т, выплавка чугуна – на 1,7% год к году до 5 млн т. По итогам II квартала показатели увеличились на 13,7 и 13,1% г/г до 3,4 и 2,7 млн т соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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