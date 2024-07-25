Менеджмент ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. Размер выплаты может составить 2,494 руб. на акцию, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций ММК в 11:34 мск составила 53,355 руб. – на 0,27% ниже уровня закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,88% до 3024,87 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,01% до 7360,33 п. С начала года котировки компании выросли на 2,31%, бенчмарки за это время потеряли 2,4 и 5,29% соответственно.
С учетом текущей рыночной цены дивидендная доходность акций ММК может составить 4,67%. Датой отсечки совет директоров компании предложил определить 17 октября 2024 г. Акционеры рассмотрят вопрос выплаты дивидендов на внеочередном собрании, которое пройдет 27 сентября.
18 июля ММК раскрыл операционные результаты за первое полугодие 2024 г. Выплавка стали за период сократилась на 2,6% в годовом выражении до 6,35 млн т, выплавка чугуна – на 1,7% год к году до 5 млн т. По итогам II квартала показатели увеличились на 13,7 и 13,1% г/г до 3,4 и 2,7 млн т соответственно.