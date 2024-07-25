Менеджмент ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие

18 июля ММК раскрыл операционные результаты за первое полугодие 2024 г. Выплавка стали за период сократилась на 2,6% в годовом выражении до 6,35 млн т, выплавка чугуна – на 1,7% год к году до 5 млн т. По итогам II квартала показатели увеличились на 13,7 и 13,1% г/г до 3,4 и 2,7 млн т соответственно.