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Минфин установит единые правила предоставления налогового вычета за инвестиции

Ведомости

Минфин определит единые финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) осенью текущего года после обсуждений с бизнесом. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«‎Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ также предстоит определиться, как ее распределять – предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования», – заявил Сазанов.

По словам Сазанова, вопрос распределения еще ожидает обсуждения с представителями бизнеса. Также статс-секретарь отметил, что несмотря на отсутствие утвержденных конкретных параметров ФИНВ, министерство уже определилось, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет.

11 июля «Ведомости» писали, что Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) – механизма, который позволяет сбалансировать рост налога на прибыль для компаний с 20 до 25%. Ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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