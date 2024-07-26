Минфин установит единые правила предоставления налогового вычета за инвестиции
Минфин определит единые финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) осенью текущего года после обсуждений с бизнесом. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса.
«Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ также предстоит определиться, как ее распределять – предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования», – заявил Сазанов.
По словам Сазанова, вопрос распределения еще ожидает обсуждения с представителями бизнеса. Также статс-секретарь отметил, что несмотря на отсутствие утвержденных конкретных параметров ФИНВ, министерство уже определилось, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет.
11 июля «Ведомости» писали, что Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) – механизма, который позволяет сбалансировать рост налога на прибыль для компаний с 20 до 25%. Ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства.