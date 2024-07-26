Минфин установит единые правила предоставления налогового вычета за инвестиции

По словам Сазанова, вопрос распределения еще ожидает обсуждения с представителями бизнеса. Также статс-секретарь отметил, что несмотря на отсутствие утвержденных конкретных параметров ФИНВ, министерство уже определилось, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет.