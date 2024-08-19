«Делимобиль» допустил выплату дивидендов за первое полугодие
Менеджмент каршеринг-сервиса «Делимобиль» рекомендует совету директоров выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. Об этом заявила генеральный директор компании Елена Бехтина, комментируя финансовые результаты сервиса.
«Продолжающийся высокий рост спроса на наши услуги, опережающий прогнозы, и работающая бизнес-модель дают менеджменту основания рекомендовать совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам первого полугодия 2024 г.», – уточнила Бехтина.
Выручка сервиса в первом полугодии этого года увеличилась на 46%, до 12,7 млрд руб. на фоне роста популярности каршеринга в России. Общее число зарегистрированных пользователей выросло на 17% год к году и составило 10,4 млн человек. Общий размер автопарка в первом полугодии 2024 г. достиг 29 584 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В апреле стало известно, что «Каршеринг Руссия» (юридическое лицо «Делимобиля»), нарастил чистую прибыль за 2023 г. в 2,4 раза до 1,9 млрд руб. Выручка в отчетный период выросла на 33% год к году до 20,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 6,4 млрд рублю. увеличившись за год почти на 60%. Рентабельность по EBITDA составила 31% против 26% в 2022 г.
В январе 2024 г. Мосбиржа допустила к торгам обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» под тикером DELI. Компания официально объявила о намерении провести IPO. По итогам процедуры ей удалось привлечь 4,2 млрд руб., и капитализация составила 46,6 млрд руб.