«Делимобиль» допустил выплату дивидендов за первое полугодие

Выручка сервиса в первом полугодии этого года увеличилась на 46%, до 12,7 млрд руб. на фоне роста популярности каршеринга в России. Общее число зарегистрированных пользователей выросло на 17% год к году и составило 10,4 млн человек. Общий размер автопарка в первом полугодии 2024 г. достиг 29 584 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.