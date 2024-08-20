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Мосбиржа сообщила о «вирусном эффекте» российских IPO

Ведомости

Московская биржа наблюдает «вирусный эффект» первичного размещения акций (IPO), заявила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова в интервью «РИА Новости». 

«Когда группа "Позитив" вышла на рынок, следом состоялась серия IPO других IT-компаний. По моей грубой оценке, на каждого первого эмитента из новой индустрии мы можем увидеть до пяти новых компаний из этой отрасли», – рассказала она.

Логинова обратила внимание на выход на рынок фармацевтической компании «Промомед». По ее мнению, этом может привести и к «другим сделкам в этом сегменте».

19 августа «Ведомости» писали, что Минфин подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка». Согласно документу, ведомство ожидает, что в 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. При этом 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Проект Минфина направлен на достижение целей майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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