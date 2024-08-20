Мосбиржа сообщила о «вирусном эффекте» российских IPO

19 августа «Ведомости» писали, что Минфин подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка». Согласно документу, ведомство ожидает, что в 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. При этом 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Проект Минфина направлен на достижение целей майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.