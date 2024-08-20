Мосбиржа сообщила о «вирусном эффекте» российских IPO
Московская биржа наблюдает «вирусный эффект» первичного размещения акций (IPO), заявила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова в интервью «РИА Новости».
«Когда группа "Позитив" вышла на рынок, следом состоялась серия IPO других IT-компаний. По моей грубой оценке, на каждого первого эмитента из новой индустрии мы можем увидеть до пяти новых компаний из этой отрасли», – рассказала она.
Логинова обратила внимание на выход на рынок фармацевтической компании «Промомед». По ее мнению, этом может привести и к «другим сделкам в этом сегменте».
19 августа «Ведомости» писали, что Минфин подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка». Согласно документу, ведомство ожидает, что в 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. При этом 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Проект Минфина направлен на достижение целей майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.