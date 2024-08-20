Стоимость золота достигла исторического максимума в $2550 за унцию
Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигла исторического максимума, оно торгуется выше $2550 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 11:40 мск золото торгуется на уровне $2555,7 за унцию. До этого, в 10:45 мск цена на драгметалл составляла $2552,2.
Агентство Bloomberg отмечает, что золото стабильно держится вблизи рекордного максимума перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится в 23 августа. Оно определит, насколько быстро в США снизятся процентные ставки. На смягчение денежно-кредитной политики также может повлиять отчет по безработице в США, который опубликуют 22 августа.
В начале августа «Ведомости» писали, что стоимость золота поднималась до $2501 за тройскую унцию. Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г. В исследовании банка J.P. Morgan отмечалось, что в условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно дорожает за счет своей репутации безопасного актива.