Стоимость золота достигла исторического максимума в $2550 за унцию

В начале августа «Ведомости» писали, что стоимость золота поднималась до $2501 за тройскую унцию. Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г. В исследовании банка J.P. Morgan отмечалось, что в условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно дорожает за счет своей репутации безопасного актива.