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Мосбиржа сообщила о нарушениях в корпоративном управлении Ozon

Ведомости

Мосбиржа выявила несоответствие требованиям к корпоративному управлению Ozon, сообщается на сайте площадки.

Речь идет о наличии независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров, в отношении допущенных к торгам на Мосбирже американских депозитарных акций, удостоверяющих права на обыкновенные акции Ozon Holdings Pls.

«Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия», – говорится в сообщении.

В июле старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына заявляла, что намеренный делистинг публичных компании с биржи, когда эмитент специально нарушает правила листинга, должен иметь для него «максимально болезненные последствия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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