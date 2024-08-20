Мосбиржа сообщила о нарушениях в корпоративном управлении Ozon

В июле старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына заявляла, что намеренный делистинг публичных компании с биржи, когда эмитент специально нарушает правила листинга, должен иметь для него «максимально болезненные последствия».