Мосбиржа сообщила о нарушениях в корпоративном управлении Ozon
Мосбиржа выявила несоответствие требованиям к корпоративному управлению Ozon, сообщается на сайте площадки.
Речь идет о наличии независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров, в отношении допущенных к торгам на Мосбирже американских депозитарных акций, удостоверяющих права на обыкновенные акции Ozon Holdings Pls.
«Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия», – говорится в сообщении.
В июле старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына заявляла, что намеренный делистинг публичных компании с биржи, когда эмитент специально нарушает правила листинга, должен иметь для него «максимально болезненные последствия».