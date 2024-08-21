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СД «Делимобиля» рекомендовал выплату первых в истории компании дивидендов

Ведомости

Совет директоров каршеринг-сервиса «Делимобиль» рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере 176 млн руб. за шесть месяцев 2024 г., что составляет 1 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия», следует из сообщения компании.

Собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2024 г. в форме заочного голосования. Так, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определена на 7 октября 2024 г. Как подчеркивают в компании, по итогам первого полугодия 2024 г. выручка «Делимобиля» увеличилась на 46% год к году до 12,7 млрд руб. Выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 51% год к году и достигла 10,4 млрд руб, а чистая прибыль компании по МСФО – 523 млн руб.

19 августа менеджмент «Делимобиля» рекомендовал совету директоров выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. Сообщалось, что общее число зарегистрированных пользователей выросло на 17% год к году и составило 10,4 млн человек, а размер автопарка в первом полугодии 2024 г. достиг 29 584 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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