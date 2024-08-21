СД «Делимобиля» рекомендовал выплату первых в истории компании дивидендов
Совет директоров каршеринг-сервиса «Делимобиль» рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере 176 млн руб. за шесть месяцев 2024 г., что составляет 1 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия», следует из сообщения компании.
Собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2024 г. в форме заочного голосования. Так, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определена на 7 октября 2024 г. Как подчеркивают в компании, по итогам первого полугодия 2024 г. выручка «Делимобиля» увеличилась на 46% год к году до 12,7 млрд руб. Выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 51% год к году и достигла 10,4 млрд руб, а чистая прибыль компании по МСФО – 523 млн руб.
19 августа менеджмент «Делимобиля» рекомендовал совету директоров выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. Сообщалось, что общее число зарегистрированных пользователей выросло на 17% год к году и составило 10,4 млн человек, а размер автопарка в первом полугодии 2024 г. достиг 29 584 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.