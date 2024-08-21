СД «Делимобиля» рекомендовал выплату первых в истории компании дивидендов

Собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2024 г. в форме заочного голосования. Так, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определена на 7 октября 2024 г. Как подчеркивают в компании, по итогам первого полугодия 2024 г. выручка «Делимобиля» увеличилась на 46% год к году до 12,7 млрд руб. Выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 51% год к году и достигла 10,4 млрд руб, а чистая прибыль компании по МСФО – 523 млн руб.