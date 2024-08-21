Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II квартале на 9%
Оператор Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX) увеличил до рекордных чистую прибыль во II квартале 2024 г. на 9%, а выручку – на 8%, следует из пресс-релиза биржи.
Чистая прибыль в апреле-июне составила 3,16 млрд гонконгских долларов ($405 млн) по сравнению с 2,9 млрд долларов ($372 млн) за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка биржевого оператора повысилась до 5,42 млрд долларов ($695 млн) с 5,02 млрд ($641) млн годом ранее. Выручка от основных операций увеличилась на 7% до $642 млн. Среднесуточный оборот торговли акциями на HKEX во II квартале был на 23% выше прошлогоднего показателя, составив 118 млрд гонконгских долларов ($15,26 млрд).
За шесть месяцев текущего года биржа получила 81 заявку от компаний на проведение IPO – это на 69% больше, чем годом ранее. По данным на конец июня, число заявок на размещение акций составляло 107.
В июне стало известно, что HKEX прекратит приостанавливать торги из-за тайфунов с сентября, писал Bloomberg, так как практика стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. По словам директора по стратегии в Saxo Markets Редмонда Вонга, прекращение отмены торгов положительно скажется на бирже Гонконга – это устранит неопределенность.