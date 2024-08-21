Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II квартале на 9%

В июне стало известно, что HKEX прекратит приостанавливать торги из-за тайфунов с сентября, писал Bloomberg, так как практика стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. По словам директора по стратегии в Saxo Markets Редмонда Вонга, прекращение отмены торгов положительно скажется на бирже Гонконга – это устранит неопределенность.