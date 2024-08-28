Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

В феврале «Новатэк» объявил результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль компании в этот период составила 469,49 млрд руб. Данных за 2022 г. компания не представила. В сравнении с 2021 г. чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз. Общая годовая выручка достигла 1,37 трлн руб. – на 91,13% выше, чем за 2021 г. Нормализованная EBITDA в 2023 г. составила 889,84 млрд руб. – в 2,6 раза выше, чем в 2021 г.