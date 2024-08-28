Segezha Group решила провести допэмиссию акций
Лесопромышленный холдинг Segezha решил провести допэмиссию для того, чтобы улучшить финансовое положение. Об этом сообщил президент компании Александр Крещенко.
«Принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Крещенко, процесс усложняется из-за большого количества участников. Он подчеркнул, что модель должна быть понятная и приемлемая для всех.
На вопрос о сроках подготовки к проведению SPO Крещенко предложил дождаться середины осени. Он не стал озвучивать возможной объем и пул потенциальных инвесторов, но сообщил, что подготовка к SPO идет при участии контролирующего акционера.
28 августа стало известно, что убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала. На фоне публикации отчетности и новостей о допэмиссии акции Segezha упали на 22,36% – до 1,29 руб., свидетельствуют данные торгов на 15:38 мск.