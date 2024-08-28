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Segezha Group решила провести допэмиссию акций

Ведомости

Лесопромышленный холдинг Segezha решил провести допэмиссию для того, чтобы улучшить финансовое положение. Об этом сообщил президент компании Александр Крещенко.

«Принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Крещенко, процесс усложняется из-за большого количества участников. Он подчеркнул, что модель должна быть понятная и приемлемая для всех.

На вопрос о сроках подготовки к проведению SPO Крещенко предложил дождаться середины осени. Он не стал озвучивать возможной объем и пул потенциальных инвесторов, но сообщил, что подготовка к SPO идет при участии контролирующего акционера.

28 августа стало известно, что убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала. На фоне публикации отчетности и новостей о допэмиссии акции Segezha упали на 22,36% – до 1,29 руб., свидетельствуют данные торгов на 15:38 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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