«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на сумму в 55 млрд рублей
«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на сумму в 55 млрд руб. общим количеством в 55 млн штук стоимостью 1000 руб. каждая, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
Срок обращения бумаг – 3,5 года, а купонный период 30 дней.
5 апреля «Ведомости» писали, что «Газпром» усилит контроль за «Газпром нефтью». Так, стало известно, что «Газпром нефть» перешла на аналогичную головной компании модель управления. Высшим уровнем структурного подразделения стали департаменты, как и в «Газпроме». До изменений главной организационной единицей «Газпром нефти» были блоки.