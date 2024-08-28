«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на сумму в 55 млрд рублей

25 июля в «Газпром нефти» сообщили, что чистая прибыль в первом полугодии 2024 г. выросла на 7,9%, составив 328,5 млрд руб по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. Выручка в первом полугодии составила 2 трлн руб. – рост на 30,1% к уровню первого полугодия 2023 г.