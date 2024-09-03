Акции занимают 66% в портфелях молодых инвесторов
Наибольшей популярностью у молодых инвесторов с 18 до 22 лет, совершающих операции на Московской бирже, пользуются акции. Согласно данным торговой площадке, акции занимают 66% в «портфеле студента», 22% – облигации, 12% – паи инвестиционных фондов. При этом в среднем по рынку доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне 35%. Почти треть клиентов пользуется индивидуальными инвестиционными счетами, что говорит о долгосрочном характере инвестиций.
В топ-10 акций в портфелях российских студентов вошли акции Сбербанка, «Лукойла», «Яндекса», «Газпрома», «Роснефти», «ТКС холдинга», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Сбербанка, «Новатэка» и банка «Санкт-Петербург».
В топ-10 биржевых паевых инвестиционных фондов в портфелях молодых инвесторов вошли фонды на инструменты денежного рынка, акции, облигации и товары.
На рынке облигаций на текущий момент значительную долю в портфелях студентов занимают облигации федерального займа преимущественно с фиксированной доходностью, а также корпоративные облигации банков и девелоперов.
Около 60% молодых частных инвесторов проживают за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Регионы-лидеры по количеству таких клиентов – Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.