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Акции занимают 66% в портфелях молодых инвесторов

Ведомости

Наибольшей популярностью у молодых инвесторов с 18 до 22 лет, совершающих операции на Московской бирже, пользуются акции. Согласно данным торговой площадке, акции занимают 66% в «портфеле студента», 22% – облигации, 12% – паи инвестиционных фондов. При этом в среднем по рынку доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне 35%. Почти треть клиентов пользуется индивидуальными инвестиционными счетами, что говорит о долгосрочном характере инвестиций.

В топ-10 акций в портфелях российских студентов вошли акции Сбербанка, «Лукойла», «Яндекса», «Газпрома», «Роснефти», «ТКС холдинга», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Сбербанка, «Новатэка» и банка «Санкт-Петербург».

В топ-10 биржевых паевых инвестиционных фондов в портфелях молодых инвесторов вошли фонды на инструменты денежного рынка, акции, облигации и товары.  

На рынке облигаций на текущий момент значительную долю в портфелях студентов занимают облигации федерального займа преимущественно с фиксированной доходностью, а также корпоративные облигации банков и девелоперов. 

Около 60% молодых частных инвесторов проживают за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Регионы-лидеры по количеству таких клиентов – Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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