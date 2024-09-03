Акции занимают 66% в портфелях молодых инвесторов

Наибольшей популярностью у молодых инвесторов с 18 до 22 лет, совершающих операции на Московской бирже, пользуются акции. Согласно данным торговой площадке, акции занимают 66% в «портфеле студента», 22% – облигации, 12% – паи инвестиционных фондов. При этом в среднем по рынку доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне 35%. Почти треть клиентов пользуется индивидуальными инвестиционными счетами, что говорит о долгосрочном характере инвестиций.