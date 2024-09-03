«Нацпроектстрой» Ротенберга может провести IPO в перспективе двух лет
По его словам, для этого все активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию». Ротенберг также добавил, что ГК предложит сотрудникам и инвесторам «стать частью общей истории». Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, «Нацпроектстрой» может стать эффективным эмитентом.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева считает, что к первичному размещению акций собственников «Нацпроектстроя» могут побуждать ограниченные источники финансирования и высокая стоимость заемных средств. Кокорева подчеркивает, что в условиях жесткой политики ЦБ IPO стало одним из источников привлечения дешевых денег для развития бизнеса.
Эксперты полагают, что из-за обеспеченности заказами на годы вперед спрос на активы ГК может быть высоким. Однако они утверждают, что компании потребуется повысить качество корпоративного управления, соблюсти активное участие независимых управленцев в совете директоров, чтобы стать привлекательной с точки зрения получения дивидендов.
19 августа «Ведомости» писали, что Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн руб. Материалы ведомства включены в состав презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».