«Нацпроектстрой» Ротенберга может провести IPO в перспективе двух лет

По его словам, для этого все активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию». Ротенберг также добавил, что ГК предложит сотрудникам и инвесторам «стать частью общей истории». Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, «Нацпроектстрой» может стать эффективным эмитентом.