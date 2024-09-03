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«Нацпроектстрой» Ротенберга может провести IPO в перспективе двух лет

Ведомости

В перспективе ближайших двух лет ГК «Нацпроектстрой» может провести IPO, рассказал РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг. 

По его словам,  для этого все активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию». Ротенберг также добавил, что ГК предложит сотрудникам и инвесторам «стать частью общей истории». Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, «Нацпроектстрой» может стать эффективным эмитентом.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева считает, что к первичному размещению акций собственников «Нацпроектстроя» могут побуждать ограниченные источники финансирования и высокая стоимость заемных средств. Кокорева подчеркивает, что в условиях жесткой политики ЦБ IPO стало одним из источников привлечения дешевых денег для развития бизнеса. 

Эксперты полагают, что из-за обеспеченности заказами на годы вперед спрос на активы ГК может быть высоким. Однако они утверждают, что компании потребуется повысить качество корпоративного управления, соблюсти активное участие независимых управленцев в совете директоров, чтобы стать привлекательной с точки зрения получения дивидендов.

19 августа «Ведомости» писали, что Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн руб. Материалы ведомства включены в состав презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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