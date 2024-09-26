Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции «Эсэфай»

Коротким кодом контракта будет – SH, код базисного актива останется прежним – SFIN. Стоимость шага оценена в 0,2 руб, минимальный шаг цены аналогичен. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 г. и в марте 2025 г.