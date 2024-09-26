Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции «Эсэфай»
Коротким кодом контракта будет – SH, код базисного актива останется прежним – SFIN. Стоимость шага оценена в 0,2 руб, минимальный шаг цены аналогичен. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 г. и в марте 2025 г.
26 февраля 2024 г. стоимость акций SFI подскочила на 27% на фоне предложения компании сократить ее уставный капитал через погашение ценных бумаг. Максимально котировки поднимались до 1430 руб.
ПАО «Эсэфай» – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании «Европлан», 49% в страховой компании «ВСК», 10,4% ритейлера «М.Видео».