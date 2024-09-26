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Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции «Эсэфай»

Ведомости

Мосбиржа запускает торги фьючерсами на акции инвестхолдинга SFI (ПАО «Эсэфай», МOEX: SFIN) с 3 октября 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Коротким кодом контракта будет – SH, код базисного актива останется прежним – SFIN. Стоимость шага оценена в 0,2 руб, минимальный шаг цены аналогичен. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 г. и в марте 2025 г.

26 февраля 2024 г. стоимость акций SFI подскочила на 27% на фоне предложения компании сократить ее уставный капитал через погашение ценных бумаг. Максимально котировки поднимались до 1430 руб.

ПАО «Эсэфай» – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании «Европлан», 49% в страховой компании «ВСК», 10,4% ритейлера «М.Видео».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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