Книга заявок на IPO Arenadata переподписана несколько раз
Книга заявок на IPO (первичное размещение акций) разработчика программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (85–95 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к сделке.
По результатам анализа экспертов «Т–инвестиций», оценка справедливой стоимости акционерного капитала группы Arenadata находится в диапазоне 36–40 млрд руб., то есть почти в два раза больше, чем возможная капитализация по результатам IPO.
Группа Arenadata собирает заявки на участие инвесторов в IPO с 24 по 30 сентября. Диапазон цены за одну акцию соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд руб. Сумма привлечения может составить 2,38–2,66 млрд руб.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%. IPO пройдет по схеме cash-out, т.е. размещаться будет не допэмиссия, когда деньги привлекает сама компания, а текущие акционеры продадут часть своего пакета в рынок.
В рамках IPO действующие акционеры предложат 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Компания и действующие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением продажи акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения.
Мосбиржа допустила акции Arenadata к торгам с 1 октября. c тикером DATA. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Выручка группы за первое полугодие 2024 г. по МСФО выросла год к году в 2,3 раза до 2,3 млрд руб. OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб. против убытка 75 млн руб.