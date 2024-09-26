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Книга заявок на IPO Arenadata переподписана несколько раз

Ведомости

Книга заявок на IPO (первичное размещение акций) разработчика программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (85–95 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к сделке.

Ранее источники «РБК инвестиций» говорили о том, что книга заявок была покрыта в день открытия.

По результатам анализа экспертов «Т–инвестиций», оценка справедливой стоимости акционерного капитала группы Arenadata находится в диапазоне 36–40 млрд руб., то есть почти в два раза больше, чем возможная капитализация по результатам IPO.

Группа Arenadata собирает заявки на участие инвесторов в IPO с 24 по 30 сентября. Диапазон цены за одну акцию соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд руб. Сумма привлечения может составить 2,38–2,66 млрд руб. 

Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%. IPO пройдет по схеме cash-out, т.е. размещаться будет не допэмиссия, когда деньги привлекает сама компания, а текущие акционеры продадут часть своего пакета в рынок.

В рамках IPO действующие акционеры предложат 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Компания и действующие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением продажи акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения.

Мосбиржа допустила акции Arenadata к торгам с 1 октября. c тикером DATA. Бумаги войдут во второй уровень листинга.

Выручка группы за первое полугодие 2024 г. по МСФО выросла год к году в 2,3 раза до 2,3 млрд руб. OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб. против убытка 75 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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