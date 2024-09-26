Книга заявок на IPO Arenadata переподписана несколько раз

Выручка группы за первое полугодие 2024 г. по МСФО выросла год к году в 2,3 раза до 2,3 млрд руб. OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб. против убытка 75 млн руб.