Капитал университетского венчурного фонда «Литке» увеличили до 400 млн рублей

В ближайшее время планируется завершить еще две сделки с университетскими стартапами в сегментах martech (маркетинговые технологии) и digital health (связанные с здравоохранением технологии). Kama Flow также планирует проинвестировать в 2–3 компании более поздних венчурных стадий в сегментах кибербезопасности и инфраструктурного ПО, добавил Павлюченко. По его словам, это будут раунды в несколько сотен миллионов рублей, где фонд сыграет одну из лидирующих ролей.