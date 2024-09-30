Капитал университетского венчурного фонда «Литке» увеличили до 400 млн рублей
Управляющие увеличили капитал инвестиционного товарищества «Литке» (университетский венчурный фонд) под управлением инвестиционной компании Kama Flow почти вдвое, до 400 млн руб., рассказал «Ведомостям» инвестиционный менеджер Алексей Павлюченко.
Фонд создан зимой прошлого года в рамках проекта Минобрнауки России «Платформа университетского технологического предпринимательства» совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). В фонде только два участника – Kama Flow и ФИОП, как оператор и руководитель платформы технологического предпринимательства. Размер фонда был увеличен за счет средств обоих участников.
Основная задача фонда: инвестиции в стартапы, связанные с университетами. Среди основателей стартапов есть преподаватели, аспиранты, студенты, научные сотрудники. В портфеле фонда три компании. В воронке на разных стадиях анализа и переговоров порядка 40 стартапов.
Управляющие фонда планируют профинансировать в 5–10 стартапов до конца года на общую сумму не менее 100 млн руб., добавил Павлюченко. По его словам, с большинством целевых компаний уже согласованы и подписаны основные условия. Закрытие сделок традиционно для рынка придется на IV квартал. Менеджер также добавил, что в 2025 г. допускает увеличение размера фонда.
В ближайшее время планируется завершить еще две сделки с университетскими стартапами в сегментах martech (маркетинговые технологии) и digital health (связанные с здравоохранением технологии). Kama Flow также планирует проинвестировать в 2–3 компании более поздних венчурных стадий в сегментах кибербезопасности и инфраструктурного ПО, добавил Павлюченко. По его словам, это будут раунды в несколько сотен миллионов рублей, где фонд сыграет одну из лидирующих ролей.
В августе Kama Flow проинвестировала через университетский фонд 25 млн руб. в суперапп для студентов «Кампус». Это проект на seed stage (одна из самых ранних стадий развития компании. – «Ведомости») на стыке HR & edtech (управление кадрами и образовательные технологии).