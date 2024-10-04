Торги бумагами X5 Gorup на Мосбирже могут стартовать в начале 2025 года
X5 Retail Group ожидает начала торгов ее акциями на Московской бирже в начале 2025 г. Об этом сообщил генеральный директор группы Игорь Шехтерман в ходе конференции X5 Dialog 2024.
«Для нас важна долгосрочная стоимость нашей компании. Мы заканчиваем процесс редомициляции. <…> Мы планируем с начала следующего года выйти и быть активным участником российской фондовой биржи», – сказал он (цитата по ТАСС).
X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». Согласно отчетности группы за первое полугодие 2024 г., X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% г/г, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб.
22 июля Мосбиржа включила акции «Корпоративного центра Икс 5» в первый уровень листинга. В апреле Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке».
4 сентября X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга РФ корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр Икс 5».