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Торги бумагами X5 Gorup на Мосбирже могут стартовать в начале 2025 года

Ведомости

X5 Retail Group ожидает начала торгов ее акциями на Московской бирже в начале 2025 г. Об этом сообщил генеральный директор группы Игорь Шехтерман в ходе конференции X5 Dialog 2024. 

«Для нас важна долгосрочная стоимость нашей компании. Мы заканчиваем процесс редомициляции. <…> Мы планируем с начала следующего года выйти и быть активным участником российской фондовой биржи», – сказал он (цитата по ТАСС).

Президент X5 Group Екатерина Лобачева в мае говорила РБК, что торги будут возобновлены в сентябре-октябре этого года.

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». Согласно отчетности группы за первое полугодие 2024 г., X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% г/г, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб.

22 июля Мосбиржа включила акции «Корпоративного центра Икс 5» в первый уровень листинга. В апреле Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке».

4 сентября X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга РФ корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр Икс 5».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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