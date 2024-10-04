«Т плюс» выплатит дивиденды за первое полугодие 2024 года
Акционеры энергетического холдинга «Т плюс» рекомендовали выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 0,08995 руб. на обыкновенную акцию, следует из материалов компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 11 октября 2024 г.
«Т плюс» – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. Компания начала выплачивать дивиденды с 2019 г. По итогам 2023 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 0,1349 руб. на акцию.