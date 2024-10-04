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«Т плюс» выплатит дивиденды за первое полугодие 2024 года

Ведомости

Акционеры энергетического холдинга «Т плюс» рекомендовали выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 0,08995 руб. на обыкновенную акцию, следует из материалов компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 11 октября 2024 г.

«Т плюс» – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. Компания начала выплачивать дивиденды с 2019 г. По итогам 2023 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 0,1349 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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