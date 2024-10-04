«Т плюс» выплатит дивиденды за первое полугодие 2024 года

«Т плюс» – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. Компания начала выплачивать дивиденды с 2019 г. По итогам 2023 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 0,1349 руб. на акцию.