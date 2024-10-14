Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» покрыта

Ведомости

Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была покрыта сегодня утром, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По словам одного из собеседников, книга хорошо сбалансирована, пока незначительно превалируют институциональные инвесторы.

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Ранее компания определила индикативный ценовой диапазон IPO обыкновенных акций «Озон фармацевтики» на уровне 30–35 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения составит около 3 млрд руб., free-float – до 10%.

Ранее компания в пресс–релизе говорила о том, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. При этом аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

Инвесторам предложат только те акции, которые были выпущены в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Действующие акционеры «Озон Фармацевтики» свои акции в рамках IPO продавать не будут.

За первое полугодие 2024 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась год к году на 62,7% до 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за этот период выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных