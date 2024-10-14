Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» покрыта

Ранее компания в пресс–релизе говорила о том, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. При этом аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.