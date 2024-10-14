Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» покрыта
Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была покрыта сегодня утром, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По словам одного из собеседников, книга хорошо сбалансирована, пока незначительно превалируют институциональные инвесторы.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Ранее компания определила индикативный ценовой диапазон IPO обыкновенных акций «Озон фармацевтики» на уровне 30–35 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения составит около 3 млрд руб., free-float – до 10%.
Ранее компания в пресс–релизе говорила о том, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. При этом аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
Инвесторам предложат только те акции, которые были выпущены в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Действующие акционеры «Озон Фармацевтики» свои акции в рамках IPO продавать не будут.
За первое полугодие 2024 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась год к году на 62,7% до 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за этот период выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.