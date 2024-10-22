Депозитарные расписки Globaltrans допущены к торгам на бирже Астаны

В компании уточнили, что заявление о допуске к листингу и к торгам было подано 15 октября. После завершения добровольного исключения ГДР из листинга Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи и Лондонской фондовой биржи AIX станет единственной площадкой, на которой будут котироваться и торговаться ГДР Globaltrans.