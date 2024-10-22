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Депозитарные расписки Globaltrans допущены к торгам на бирже Астаны

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Globaltrans Investment PLC допущены к листингу и торгам на Астанинской международной бирже (AIX). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании уточнили, что заявление о допуске к листингу и к торгам было подано 15 октября. После завершения добровольного исключения ГДР из листинга Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи и Лондонской фондовой биржи AIX станет единственной площадкой, на которой будут котироваться и торговаться ГДР Globaltrans.

В связи с листингом и торговлей на AIX не было выпущено новых акций ГДР.

Globaltrans Investment PLC позиционирует себя как ведущую группа компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ.

По состоянию на 30 июня общий парк Globaltrans (включая собственный и арендованный в рамках финансового и операционного лизинга) составлял около 65 000 единиц техники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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