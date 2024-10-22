Депозитарные расписки Globaltrans допущены к торгам на бирже Астаны
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Globaltrans Investment PLC допущены к листингу и торгам на Астанинской международной бирже (AIX). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В компании уточнили, что заявление о допуске к листингу и к торгам было подано 15 октября. После завершения добровольного исключения ГДР из листинга Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи и Лондонской фондовой биржи AIX станет единственной площадкой, на которой будут котироваться и торговаться ГДР Globaltrans.
В связи с листингом и торговлей на AIX не было выпущено новых акций ГДР.
Globaltrans Investment PLC позиционирует себя как ведущую группа компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ.
По состоянию на 30 июня общий парк Globaltrans (включая собственный и арендованный в рамках финансового и операционного лизинга) составлял около 65 000 единиц техники.