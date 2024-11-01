«Рольф» перенес выход на IPO на 2026-2027 годы из-за роста ключевой ставки
По словам Антонова, акционер компании задал вектор движения. В настоящий момент в компании заняты просчетом финансовой модели выхода публичный рынок. 8 октября в компании сообщили о планах выйти на IPO до конца 2026 г. В декабре 2021 г. на тот момент гендиректор компании Светлана Виноградова (покинула должность в декабре 2023 г.) говорила, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г. До этого была проведена реорганизация юрлица из ООО в АО.
До декабря 2023 г. «Рольфом» владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимуществу. В 2019 г. в отношении Петрова и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж.