«Рольф» перенес выход на IPO на 2026-2027 годы из-за роста ключевой ставки

По словам Антонова, акционер компании задал вектор движения. В настоящий момент в компании заняты просчетом финансовой модели выхода публичный рынок. 8 октября в компании сообщили о планах выйти на IPO до конца 2026 г. В декабре 2021 г. на тот момент гендиректор компании Светлана Виноградова (покинула должность в декабре 2023 г.) говорила, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г. До этого была проведена реорганизация юрлица из ООО в АО.