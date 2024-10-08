«Рольф» планирует выйти на IPO до 2026 года
«IPO – 2025-2026. Стратегия предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов. IPO позволит планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса», – говорится в материалах «Рольфа».
В декабре 2021 г. на тот момент гендиректор компании Светлана Виноградова (покинула должность в декабре 2023 г.) говорила, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г. До этого была проведена реорганизация юрлица из ООО в АО.
До декабря 2023 г. «Рольфом» владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимущества. В 2019 г. в отношении Петрова и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж.
В сентябре 2024 г. новым владельцем «Рольфа» стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.