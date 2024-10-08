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«Рольф» планирует выйти на IPO до 2026 года

Ведомости

Автодилер «Рольф» может выйти на IPO в 2025-2026 гг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию компании. 

«IPO – 2025-2026. Стратегия предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов. IPO позволит планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса», – говорится в материалах «Рольфа». 

В декабре 2021 г. на тот момент гендиректор компании Светлана Виноградова (покинула должность в декабре 2023 г.) говорила, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г. До этого была проведена реорганизация юрлица из ООО в АО.

До декабря 2023 г. «Рольфом» владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимущества. В 2019 г. в отношении Петрова и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. 

В сентябре 2024 г. новым владельцем «Рольфа» стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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