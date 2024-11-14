«Коммерсантъ»: рынок краудлендинга продемонстрировал восстановление объемов
По итогам октября объем рынка краудлендинга (механизм коллективного инвестирования по договорам займа) составил 2,24 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).
Издание отмечает, что сегмент не показал снижения, но не достиг при этом показателей аналогичного периода прошлого года в 2,45 млрд руб. По мнению исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, слабая конъюнктура рынка связана в первую очередь с тем, что инвесторы «обращают свое внимание на депозитные инструменты», а инвестплатформы более консервативно подходят к оценке заемщиков и проектов.
Управляющий партнер платформы «Поток» Юрий Попов считает, что такой негативный тренд сохранится в ближайшие полгода-год, при этом не исключен небольшой сезонный рост, который будет ограничен высокими ставками для заемщиков и низким интересом со стороны инвесторов.
По итогам 2023 г. рынок краудлендинга в России вырос в два раза и составил 24,1 млрд руб., что на 108,64% превышает результаты 2022 г. За год было выдано около 11 000 займов, что на 18% больше, чем в 2022 г. Общая сумма выданных займов в декабре составила 3,04 млрд руб. Объем рынка вырос на 88,82% по отношению к декабрю 2022 г.
Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств.