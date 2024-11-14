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Акции Burberry выросли на 20% на фоне сообщения о плане реструктуризации

Ведомости

Спрос на акции британского производителя товаров класса люкс Burberry вырос после выхода обновленной стратегии развития бренда. Они прибавили в цене 20%. Компания сообщила, что снова сосредоточится на своих основных моделях – плащах-тренчах и шарфах, будет менее амбициозна в отношении цен на сумки и обувь, пишет Reuters.

По состоянию на 15:50 мск стоимость акции бренда составила 8,79 фунта ($11,1), свидетельствуют данные Лондонской биржи. Как отмечает агентство, план обновления компании представил новый генеральный директор Джошуа Шульман. За последние семь лет в Burberry это уже четвертый генеральный директор. Также компания сменила трех креативных директоров, каждый из которых предлагал новые стили и логотипы.

Также в Burberry заверили, что модный дом сосредоточится на своем направлении верхней одежды, повысит производительность магазинов и онлайн-магазинов, а также пересмотрит структуру ценообразования, чтобы со временем достичь годового объема продаж в $3,8 млрд. Компания планирует ежегодно сокращать расходы примерно на $51 млн.

Агентство отмечает, что Burberry широко рассматривается как цель поглощения в последнее время. Сообщения СМИ о том, что Moncler готовит предложение, позволило поднять акции, но источники, близкие к этому вопросу, отрицают, что какие-либо переговоры ведутся. На вопрос о том, продается ли Burberry, Шульман не стал комментировать предположения, но сказал, что независимость Burberry и отделенность от люксового конгломерата являются рыночным преимуществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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