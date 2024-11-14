Акции Burberry выросли на 20% на фоне сообщения о плане реструктуризации
Спрос на акции британского производителя товаров класса люкс Burberry вырос после выхода обновленной стратегии развития бренда. Они прибавили в цене 20%. Компания сообщила, что снова сосредоточится на своих основных моделях – плащах-тренчах и шарфах, будет менее амбициозна в отношении цен на сумки и обувь, пишет Reuters.
По состоянию на 15:50 мск стоимость акции бренда составила 8,79 фунта ($11,1), свидетельствуют данные Лондонской биржи. Как отмечает агентство, план обновления компании представил новый генеральный директор Джошуа Шульман. За последние семь лет в Burberry это уже четвертый генеральный директор. Также компания сменила трех креативных директоров, каждый из которых предлагал новые стили и логотипы.
Также в Burberry заверили, что модный дом сосредоточится на своем направлении верхней одежды, повысит производительность магазинов и онлайн-магазинов, а также пересмотрит структуру ценообразования, чтобы со временем достичь годового объема продаж в $3,8 млрд. Компания планирует ежегодно сокращать расходы примерно на $51 млн.
Агентство отмечает, что Burberry широко рассматривается как цель поглощения в последнее время. Сообщения СМИ о том, что Moncler готовит предложение, позволило поднять акции, но источники, близкие к этому вопросу, отрицают, что какие-либо переговоры ведутся. На вопрос о том, продается ли Burberry, Шульман не стал комментировать предположения, но сказал, что независимость Burberry и отделенность от люксового конгломерата являются рыночным преимуществом.