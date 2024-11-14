Акции Burberry выросли на 20% на фоне сообщения о плане реструктуризации

Агентство отмечает, что Burberry широко рассматривается как цель поглощения в последнее время. Сообщения СМИ о том, что Moncler готовит предложение, позволило поднять акции, но источники, близкие к этому вопросу, отрицают, что какие-либо переговоры ведутся. На вопрос о том, продается ли Burberry, Шульман не стал комментировать предположения, но сказал, что независимость Burberry и отделенность от люксового конгломерата являются рыночным преимуществом.