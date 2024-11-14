Индекс Мосбиржи впервые с 6 ноября опустился ниже 2700 пунктов

К 17:54 мск индекс замедлил снижение и находился на уровне 2705,15 п. В то же время индекс РТС составлял 860,63 п., снизившись на 2,77%. По состоянию на 18:10 мск индекс составляет 2704 п. Лидерами торгов стали МКБ с ростом 2,22%, «Фосагро» – 2,07%, «Интер РАО» – 1,67% и «Сургутнефтегаз» с 1%.