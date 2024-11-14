Индекс Мосбиржи впервые с 6 ноября опустился ниже 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2700 пунктов впервые с 6 ноября 2024 г. По состоянию на 17:49 мск, он снижался на 2,32% – до 2699,74 п., свидетельствуют данные биржи.
К 17:54 мск индекс замедлил снижение и находился на уровне 2705,15 п. В то же время индекс РТС составлял 860,63 п., снизившись на 2,77%. По состоянию на 18:10 мск индекс составляет 2704 п. Лидерами торгов стали МКБ с ростом 2,22%, «Фосагро» – 2,07%, «Интер РАО» – 1,67% и «Сургутнефтегаз» с 1%.
Индекс Мосбиржи 2 ноября возрос до 2600 п. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи составил 2594,4 п., на максимуме в ходе торгов он доходил до 2603,1. Индекс РТС на максимуме доходил до 841,58 п. Как сообщает «Интерфакс», цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,1%.
Накануне «Ведомости» писали о приближении российского рынка акций к годовым минимумам. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 п. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%.