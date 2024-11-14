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Индекс Мосбиржи впервые с 6 ноября опустился ниже 2700 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2700 пунктов впервые с 6 ноября 2024 г. По состоянию на 17:49 мск, он снижался на 2,32% – до 2699,74 п., свидетельствуют данные биржи.

К 17:54 мск индекс замедлил снижение и находился на уровне 2705,15 п. В то же время индекс РТС составлял 860,63 п., снизившись на 2,77%. По состоянию на 18:10 мск индекс составляет 2704 п. Лидерами торгов стали МКБ с ростом 2,22%, «Фосагро» – 2,07%, «Интер РАО» – 1,67% и «Сургутнефтегаз» с 1%.

Индекс Мосбиржи 2 ноября возрос до 2600 п. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи составил 2594,4 п., на максимуме в ходе торгов он доходил до 2603,1. Индекс РТС на максимуме доходил до 841,58 п. Как сообщает «Интерфакс», цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,1%.

Накануне «Ведомости» писали о приближении российского рынка акций к годовым минимумам. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 п. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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