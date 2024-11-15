Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Reuters: китайские акции выросли на фоне правительственной поддержки

Ведомости

Китайские акции сократили снижение после публикации данных о том, что китайские потребители стали чуть больше тратить на недвижимость. Несмотря на скромный показатель стабилизации цены акций, их стоимость в среднем на 30% больше сентябрьского минимума благодаря стимулирующим мерам Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на рынки.

Несмотря на небольшой рост продаж недвижимости, они по-прежнему снизились на 15,8% по сравнению с прошлым годом. В глобальном масштабе «бычьи настроения» (инвесторы, играющие на повышение) на фондовых рынках ослабевают, поскольку инвесторы, которые радовались победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, становятся все более обеспокоенными вероятностью смягчения денижно-кредитной политики США в новом году.

8 ноября власти Китая одобрили пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке ослабленной экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти. Как отмечала Financial Times (FT), пакет мер поддержки также направлен на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при избранном президенте от республиканцев Дональде Трампе, который обещал повысить торговые пошлины. По информации The Washington Post (WP), пошлины могут быть увеличены до 60%. Но китайское чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямой стимуляции внутреннего спроса, что потенциально разочаровало рынки, которые надеялись, что пакет мер также поможет потребителям. Большинство индексов китайских бирж отреагировали падением до 1%.

Аналитики рынка в комментарии FT заявили, что сентябрьские правительственные меры поддержки по денежно-кредитному стимулированию, которые включали снижение процентных ставок и поддержку фондовых рынков и рынков недвижимости, начали оказывать позитивное влияние на экономику. Правительство также ускорило запланированные выпуски облигаций на государственные расходы, которые «тормозили» в течение года, отмечает издание.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных