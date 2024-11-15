Reuters: китайские акции выросли на фоне правительственной поддержки
Китайские акции сократили снижение после публикации данных о том, что китайские потребители стали чуть больше тратить на недвижимость. Несмотря на скромный показатель стабилизации цены акций, их стоимость в среднем на 30% больше сентябрьского минимума благодаря стимулирующим мерам Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на рынки.
Несмотря на небольшой рост продаж недвижимости, они по-прежнему снизились на 15,8% по сравнению с прошлым годом. В глобальном масштабе «бычьи настроения» (инвесторы, играющие на повышение) на фондовых рынках ослабевают, поскольку инвесторы, которые радовались победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, становятся все более обеспокоенными вероятностью смягчения денижно-кредитной политики США в новом году.
8 ноября власти Китая одобрили пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке ослабленной экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти. Как отмечала Financial Times (FT), пакет мер поддержки также направлен на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при избранном президенте от республиканцев Дональде Трампе, который обещал повысить торговые пошлины. По информации The Washington Post (WP), пошлины могут быть увеличены до 60%. Но китайское чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямой стимуляции внутреннего спроса, что потенциально разочаровало рынки, которые надеялись, что пакет мер также поможет потребителям. Большинство индексов китайских бирж отреагировали падением до 1%.
Аналитики рынка в комментарии FT заявили, что сентябрьские правительственные меры поддержки по денежно-кредитному стимулированию, которые включали снижение процентных ставок и поддержку фондовых рынков и рынков недвижимости, начали оказывать позитивное влияние на экономику. Правительство также ускорило запланированные выпуски облигаций на государственные расходы, которые «тормозили» в течение года, отмечает издание.