РБК: Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам

В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов: получить деньги возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в местной валюте планировалось только тем, кто приобрел бумаги до 6 сентября 2022 г., не является резидентом недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте.