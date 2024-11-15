РБК: Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам
В обращении, на которое ответил Минфин, частный инвестор обращал внимание, что при замещении бумаг может появиться налогооблагаемая база из-за разницы изначального и действующего на данный момент курса валют. Кроме того, при замещении обнуляется срок владения облигацией, из-за чего инвесторы не могут претендовать на льготу на долгосрочное владение ценной бумагой.
Белорусский Минфин пояснил, что эти вопросы находятся в компетенции российских ведомств.
Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. Белоруссия ввела временный порядок и решила платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке. Но известно лишь о единичных случаях, когда российским инвесторам удалось получить выплаты по этому механизму.
В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов: получить деньги возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в местной валюте планировалось только тем, кто приобрел бумаги до 6 сентября 2022 г., не является резидентом недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в апреле сообщил, что власти Белоруссии готовят новое постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее.