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РБК: Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам

Ведомости

Департамент налоговой политики Минфина России рассмотрит вопросы налогообложения замещающих еврооблигаций Белоруссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответное письмо ведомства одному из владельцев белорусских евробондов.

В обращении, на которое ответил Минфин, частный инвестор обращал внимание, что при замещении бумаг может появиться налогооблагаемая база из-за разницы изначального и действующего на данный момент курса валют. Кроме того, при замещении обнуляется срок владения облигацией, из-за чего инвесторы не могут претендовать на льготу на долгосрочное владение ценной бумагой.

Белорусский Минфин пояснил, что эти вопросы находятся в компетенции российских ведомств.

Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. Белоруссия ввела временный порядок и решила платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке. Но известно лишь о единичных случаях, когда российским инвесторам удалось получить выплаты по этому механизму.

В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов: получить деньги возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в местной валюте планировалось только тем, кто приобрел бумаги до 6 сентября 2022 г., не является резидентом недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в апреле сообщил, что власти Белоруссии готовят новое постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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