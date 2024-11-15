CNBC: акции фармкомпаний падают из-за выбора Кеннеди-младшего главой минздрава
Котировки производителей вакцин падают после выбора Дональдом Трампом Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Падение специализированных Moderna и BioNTech (почти минус 6% на закрытии) заметно глубже, чем многопрофильных Pfizer и GSK (минус 2%), сообщает CNBC со ссылкой на данные рынка.
По состоянию на 10:40 мск акции производителей вакцин продолжают падать. Один только Pfizer с закрытия торгов 14 ноября потерял более 2,5% стоимости акций. Как уточняет агентство, Кеннеди-младший известен своим скептическим отношением к вакцинам. Акции упали в последний час торгов, когда появились слухи об ожидаемом выборе Трампа. Окончательно акции прибило уже официальное сообщение избранного президента в Truth, когда слухи о назначении Кеннеди-младшего подтвердились.
Эксперты по политике в области здравоохранения заявили, что второй срок Трампа может позволить Кеннеди-младшему повысить антивакцинную риторику, что может отпугнуть еще больше американцев от получения прививок от Covid и плановых приемов, которые за несколько десятилетий предотвратили массу эпидемий. «Послужной список» Кеннеди-младшего как скептика вакцин обширен, отмечает агентство. Он уже давно делал «вводящие в заблуждение и ложные заявления» о безопасности уколов, например, утверждая, что они вызывают аутизм.
12 ноября Трамп назначил республиканца от Флориды, конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Избранный президент отметил, что полковник в отставке Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности» и «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма». Должность помощника главы администрации действующего президента Джо Байдена по национальной безопасности занимает Джейк Салливан.