CNBC: акции фармкомпаний падают из-за выбора Кеннеди-младшего главой минздрава

Эксперты по политике в области здравоохранения заявили, что второй срок Трампа может позволить Кеннеди-младшему повысить антивакцинную риторику, что может отпугнуть еще больше американцев от получения прививок от Covid и плановых приемов, которые за несколько десятилетий предотвратили массу эпидемий. «Послужной список» Кеннеди-младшего как скептика вакцин обширен, отмечает агентство. Он уже давно делал «вводящие в заблуждение и ложные заявления» о безопасности уколов, например, утверждая, что они вызывают аутизм.