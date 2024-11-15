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CNBC: акции фармкомпаний падают из-за выбора Кеннеди-младшего главой минздрава

Ведомости

Котировки производителей вакцин падают после выбора Дональдом Трампом Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Падение специализированных Moderna и BioNTech (почти минус 6% на закрытии) заметно глубже, чем многопрофильных Pfizer и GSK (минус 2%), сообщает CNBC со ссылкой на данные рынка.

По состоянию на 10:40 мск акции производителей вакцин продолжают падать. Один только Pfizer с закрытия торгов 14 ноября потерял более 2,5% стоимости акций. Как уточняет агентство, Кеннеди-младший известен своим скептическим отношением к вакцинам. Акции упали в последний час торгов, когда появились слухи об ожидаемом выборе Трампа. Окончательно акции прибило уже официальное сообщение избранного президента в Truth, когда слухи о назначении Кеннеди-младшего подтвердились.

Эксперты по политике в области здравоохранения заявили, что второй срок Трампа может позволить Кеннеди-младшему повысить антивакцинную риторику, что может отпугнуть еще больше американцев от получения прививок от Covid и плановых приемов, которые за несколько десятилетий предотвратили массу эпидемий. «Послужной список» Кеннеди-младшего как скептика вакцин обширен, отмечает агентство. Он уже давно делал «вводящие в заблуждение и ложные заявления» о безопасности уколов, например, утверждая, что они вызывают аутизм.

12 ноября Трамп назначил республиканца от Флориды, конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Избранный президент отметил, что полковник в отставке Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности» и «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма». Должность помощника главы администрации действующего президента Джо Байдена по национальной безопасности занимает Джейк Салливан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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